C大阪vs浦和 スタメン発表
[6.15 J1第18節](ヨドコウ)
※19:00開始
主審:Darren England
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 23 山下達也
MF 4 平野佑一
MF 7 上門知樹
MF 19 為田大貴
MF 48 柴山昌也
FW 35 渡邉りょう
監督
小菊昭雄
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 25 安居海渡
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 21 大久保智明
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 47 武田英寿
FW 9 ブライアン・リンセン
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※19:00開始
主審:Darren England
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 23 山下達也
MF 7 上門知樹
MF 19 為田大貴
MF 48 柴山昌也
FW 35 渡邉りょう
監督
小菊昭雄
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 25 安居海渡
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 21 大久保智明
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 47 武田英寿
FW 9 ブライアン・リンセン
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ