[6.15 J1第18節](ヨドコウ)

※19:00開始

主審:Darren England

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 16 奥田勇斗

DF 24 鳥海晃司

DF 33 西尾隆矢

MF 10 田中駿汰

MF 25 奥埜博亮

MF 27 カピシャーバ

MF 55 ヴィトール・ブエノ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 31 清水圭介

DF 23 山下達也

MF 4 平野佑一

MF 7 上門知樹

MF 19 為田大貴

MF 48 柴山昌也

FW 35 渡邉りょう

監督

小菊昭雄

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 13 渡邊凌磨

DF 20 佐藤瑶大

MF 3 伊藤敦樹

MF 6 岩尾憲

MF 25 安居海渡

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 21 大久保智明

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 2 酒井宏樹

DF 23 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 47 武田英寿

FW 9 ブライアン・リンセン

FW 30 興梠慎三

監督

ペア・マティアス・ヘグモ