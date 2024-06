『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)に登場したキャラクター、ピースメイカーを主人公に描くDCドラマ「ピースメイカー」シーズン2に、ビジランテ/エイドリアン・チェイスが戻って来ることが明らかになった。

「ピースメイカー」でクリエイターを務めるジェームズ・ガンが自身のを更新し、コミックからビジランテのアートを投稿。フル装備のスーツを装着し、銃で狙いを定めるビジランテのアートには、「1982年の今日、クリエイターのマーヴ・ウルフマンとジョージ・ペレスが、1941年にモート・ワイジンガーとモート・メスキンによって最初に生み出され、後にビジランテとなるエイドリアン・チェイスを紹介しました。ビジランテ役のフレディ・ストローマが、『ピースメイカー』シーズン2にカムバックします!」とコメントが添えられている。

ビジランテは、ソシオパスな一面を持つピースメイカーの悪友。シーズン1では、ピースメイカーが挑んでいたミッション「プロジェクト・バタフライ」に勝手に介入し、チームの引っ掻き回したキャラクターだ。ガンは、コミックでの誕生記念日を祝うと同時に、ビジランテと同役を演じるストローマの復帰を報告した。

現在撮影中のシーズン2にはストローマのほか、ピースメイカー役のジョン・シナ、エミリア・ハーコート役のホランド、レオタ・アデバヨ役のダニエル・ブルックス、ジョン・エコノモス役のスティーヴ・エイジーが続投。

新キャストとして、新DCユニバース(DCU)第1作となるアニメ作品「クリーチャー・コマンドー(原題:Creature Commandos)」でリック・フラッグ・Sr.役の声を演じるフランク・グリロが、シーズン2に同役ですることが決定済み。同キャラクターは、映画『スーサイド・スクワッド』2作でジョエル・キナマンが演じた軍人リック・フラッグの父親だ。

現時点でシーズン2の詳細は不明だが、以前にガンはユニバースが変わっても混乱をきたす心配はなく、シーズン1からスムーズに移行すると約束していた。

新キャストも加わり、新DCUで物語が展開されるシーズン2が、さらにパワーアップして戻って来ること期待したい。

