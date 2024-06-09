岡山vs鹿児島 スタメン発表
[6.9 J2第19節](Cスタ)
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 43 鈴木喜丈
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 39 早川隼平
FW 99 ルカオ
控え
GK 1 堀田大暉
DF 16 河野諒祐
DF 55 藤井葉大
MF 6 輪笠祐士
MF 10 田中雄大
MF 27 木村太哉
FW 29 齋藤恵太
監督
木山隆之
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 14 野嶽寛也
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
FW 18 福田望久斗
FW 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 17 星広太
MF 20 圓道将良
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 43 鈴木喜丈
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 39 早川隼平
FW 99 ルカオ
控え
GK 1 堀田大暉
DF 16 河野諒祐
DF 55 藤井葉大
MF 6 輪笠祐士
MF 10 田中雄大
FW 29 齋藤恵太
監督
木山隆之
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 14 野嶽寛也
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
FW 18 福田望久斗
FW 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 17 星広太
MF 20 圓道将良
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也