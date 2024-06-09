[6.9 J2第19節](Cスタ)

※19:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 5 柳育崇

DF 43 鈴木喜丈

DF 88 柳貴博

MF 7 竹内涼

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 24 藤田息吹

MF 39 早川隼平

FW 99 ルカオ

控え

GK 1 堀田大暉

DF 16 河野諒祐

DF 55 藤井葉大

MF 6 輪笠祐士

MF 10 田中雄大

MF 27 木村太哉

FW 29 齋藤恵太

監督

木山隆之

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 14 野嶽寛也

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

FW 18 福田望久斗

FW 34 鈴木翔大

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 31 大野哲煥

DF 5 井林章

MF 17 星広太

MF 20 圓道将良

MF 35 中原秀人

FW 10 藤本憲明

FW 39 河辺駿太郎

監督

浅野哲也