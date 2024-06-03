°¦»Ò¤µ¤ÞŽ¤²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎŽ¢¾Íè¤ÎÇ¯¼ýŽ£¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÄŽ¢½÷À¹ÄÂ²¤Ï·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²»ÄÎ±°ÆŽ£¤ÎÈ´·²¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¢£¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¹ÄÂ²¸º¾¯ÂÐºö¡×¤ÎµÄÏÀ¥¹¥¿¡¼¥È
°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²ñ·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿Í¼±¼Ô²ñµÄ¤«¤é°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î°Æ¤òÆ±»þ¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñ¤Ç³ÆÅÞ¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ËÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢µìµÜ²ÈÍÜ»Ò°Æ¡§¹ÄÂ²¤¬µìµÜ²È¤Î»Ò¤òÍÜ»Ò¤Ë¤¹¤ë
Ã±¤Ê¤ëÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Î°Æ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ñ¤¬¼«¤éÀßÃÖ¤òµá¤á¤¿»ðÌä²ñµÄ¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ú¡¹¤Ë°·¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤¤Á¤ó¤È²òÀâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÄÏÀ¤Î·Ð°Þ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¤Àõ¤Ï¤«¤ÊµÄÏÀ¤¬²£¹Ô¤·¤Æº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°²óµ»ö¡ÒŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤ÏÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÄŽ¢µìµÜ²ÈÃË»Ò¤òÍÜ»Ò¤ËŽ£¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î¹ÄÂ²³ÎÊÝºö¤¬Ì¯°Æ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¡Ó¤Ç¡ÖµìµÜ²ÈÍÜ»Ò°Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ»ÄÎ±°Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¾ÜºÙ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö½÷ÀµÜ²È¡×¤Ï¾®¼¼²ÈÁûÆ°¤ÇÎ©¤Á¾Ã¤¨
ÌîÅÄ²ÂÉ§Æâ³Õ¡Ê2011Ç¯9·î¡Á2012Ç¯1·î¡Ë¤Î¤È¤¤Ë¡¢½÷ÀµÜ²È¤È¤¤¤¦°Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£âÃ»Ò¤µ¤Þ¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤é¤òÅö¼ç¤Ë¤·¤¿µÜ²È¤òÁÏÀß¤·¤Æ¡¢É×¤ä»Ò¤â¹ÄÂ²¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤â¤·¡¢µ¿Ìä¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡×¤È»ä¤¿¤Á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤é¡¢¿ä¿ÊÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¹Ä¼¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¤·¡¢µÜÆâÄ£¤Ë¤âÄ´ººÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½»á¤Îº§ÌóÍ½Äê¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¾®¼¼²È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿¡£¹ÄÂ²¤ÎÎÉ¼±¤âµÜÆâÄ£¤ÎÄ´ººÇ½ÎÏ¤â¸¸¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢ÌîÅÄÆâ³Õ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢½÷ÀµÜ²È¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾®¼¼·½»á¤Ï¤¤¤Þ¤´¤í¡ÖÅÂ²¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢½÷ÀµÜ²È°Æ¤ÏÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î¤ß¤¬¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¡ÖÃ±ÆÈ»ÄÎ±°Æ¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌîÅÄ¸µ¼óÁê¤¬½÷À¹ÄÂ²¤Î·ëº§Áê¼ê¤ò¹ÄÂ²¤Ë¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢È¿¾Ê¤¬¤Ê¤¤ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤À¡£
¢£ÏÂµÜ¤Ï·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿
À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬2021Ç¯12·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ðÃæ¤Ç¡ÖÆâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦¤¬º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Æâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦¤Ï·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÏÂµÜ¡ÊÂè120Âå¿Î¹§Å·¹Ä¤Î¹Ä½÷¡Ë¤¬¡¢Âè14Âå¾·³²ÈÌÐ¤È¤Î·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²ÈÌÐ¤¬¹ÄÂ²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤ÈÀ°¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ë·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬¸½ºßÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¸øÅª³èÆ°¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Ô»ö¤äÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Î·ÑÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤âË¾¤Þ¤·¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤ò½÷·Ï¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½÷À¹ÄÂ²¤Î»Ò¤Ï¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤Ï¹ÄÂ²¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Î¿ÈÊ¬¤òÍ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£
¢£¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«Í³¤Ë
¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¤ÎÆâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦ÅÂ²¼Êý¤Ï¡¢·ëº§¸å¤Ï¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡Ê¹Ä¼¼ÅµÈÏÂè12¾ò¡Ë¤Î²¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Ë¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¤ËÁªÂò¤µ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤º§¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê22¡Ë¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ê29¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¡Ê42¡Ë¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¡Ê40¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¹â±ßµÜ²È¤Î¾µ»Ò¤µ¤Þ¡Ê38¡Ë¤Î5¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢À¯ºöÅª¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¤â¤È¤Ç·ëº§¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹Ä¼¼²ñµÄ¤Î¾µÇ§¤Ê¤É¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Âà¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ1²¯¿ôÀéËü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÎÀÒ¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¡£
»á¡ÊÀ«¤ÏË¡Î§ÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÍÀÒË¡¤Ç¤Ï»áÌ¾¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ÄÂ²¤Ï¸ÍÀÒË¡¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ê¤Î¤Ç¸ÍÀÒË¡¾å¤Î»á¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎã¤Ë¤è¤ì¤Ð·ëº§Áê¼ê¤Î»á¤òÌ¾¾è¤ë¤¬¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö½©¼Ä¡×¤òÌ¾¾è¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎµìÀ«¤Ç¤¢¤ë¾®ÏÂÅÄÀ«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¢£¿·¤¿¤ÊµÜ²È¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
·ëº§¸å¤âÃ±ÆÈ¤ÇËÜ¿Í¤Î¤ß¹ÄÂ²¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤Ê¤¤¤·ÆÃÊÌË¡¤È¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯Ë¡Îá¤Çµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½çÅö¤Ë¤Ï·ÉµÜ°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï½©¼ÄµÜ²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¿·¤¿¤ÊµÜ²È¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£»°³ÞµÜ²È¤Î¼¡ÃË¡¦µ¹¿Î¿Æ²¦¤¬¡¢ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ·ËµÜ²È¤òÁÏÀß¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ï¹ÄÂ²¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò²ÈÄ¹¤È¤¹¤ëµÜ²È¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢À¸·×ÈñÍÑ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù½Ð¤¹¤ë¤«¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ë°ì»þ¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£½¾Íè¡¢¹ÄÂ²¤Î»äÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢³Æ¹ÄÂ²¤Ë¤ÏËèÇ¯¹ÄÂ²Èñ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÁí³Û¤Ï2²¯6372Ëü4000±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Å·¹Ä¡¦¹ÄÂÀ»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÏÆâÄîÈñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤Ê²ñ·×¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢1996Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏËèÇ¯3²¯2400Ëü±ß¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤´É×ºÊ¤ÈÅ·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ¹Ä»ÌÅÂ²¼¤ÎÈñÍÑ¤âÆâÄîÈñ¤«¤é»Ù½Ð¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤¹ÄÂ²Èñ¤Î·Á¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï1525Ëü±ß¡©¡¡3050Ëü±ß¡©
¤¿¤À¤·¡¢¾ïÎ¦µÜ¡¦»°³ÞµÜ¡¦¹â±ßµÜ³ÆµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤Ë¤Ï3050Ëü±ß¤Ê¤Î¤ò¡¢½¾Íè¤Î¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¤ÎÈñÍÑ¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½©¼ÄµÜ¹Ä»ÌÅÂ²¼¤Ë¤Ï3ÇÜ¤Î9150Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½©¼ÄµÜ¡¦¾ïÎ¦µÜÈÞÅÂ²¼¤È»°³ÞµÜ¤Î°ì°÷¤À¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿²È·×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¿®»ÒÈÞ¤Ë¤Ï1525Ëü±ß¡¢À®¿Í¤·¤¿²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ë¤Ï915Ëü±ß¡¢»°³ÞµÜÉË»Ò½÷²¦¡¦àö»Ò½÷²¦¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê640Ëü5000±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤À®Ç¯¤ÎÍª¿Î¿Æ²¦¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï305Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î9·î¤ËÀ®Ç¯¤ò¤à¤«¤¨¤é¤ì¤ë¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±³Û¤È¤Ê¤ê¡¢Æü³ä¤ê·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç660Ëü9000±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤â¤·¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¸¶Â§¤Ï»°³ÞµÜ¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸1525Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢³ÆµÜ²È¤ÎÄ¹¤ÈÆ±¤¸3050Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Î¶â³Û¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢É×¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¤Ë¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¹Ä¼¼»ÜÀß¤Ë²ÈÂ²¤Ç½»¤à¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤
¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¸½ºß¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡¢½©¼ÄµÜ²È¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÏÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢¾ïÎ¦µÜ¤Ï½ÂÃ«¶è¤Ë¸æ½ê¤ò»ý¤¿¤ì¡¢»°³ÞµÜ¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´ÂÎÄ´¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀéÄ»¥öÊ¥¶á¤¯¤ÎµìµÜÆâÄ£Ä¹´±¸øÅ¡¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤À¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢µì¹â¾¾µÜÅ¡¤Ê¤É¤Û¤«¤Î¹Ä¼¼»ÜÀß¡¢¸øÌ³°÷½»Âð¤Ê¤É¤òÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¡¢Ì±´Ö¤Î½»Âð¤òÇã¤¦¤«¼Ú¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ÄµïÆâ¤Î¸æ½ê¤ËÆ±µï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¯¾ï¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹Ä¼¼»ÜÀßÆâ¤ËÉ×¤ä»Ò¤¬½»¤à¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢½÷À¸øÌ³°÷¤¬Ì±´Ö¿Í¤ÎÉ×¤Ê¤É¤È¸øÌ³°÷½»Âð¤Ë½»¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢µÄ°÷½É¼Ë¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤Î½÷ÀµÄ°÷¤ÎÉ×¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÆ±¤¸¤³¤È¤À¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉ×¤¬¡¢¸øÌ³¤Î³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤À¤¬¡¢¼óÁêÉ×¿Í¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¤¿¤À¡¢¼óÁêÉ×¿Í¤Ç¤âÅÄÃæ³Ñ±É¤äÂ¼»³ÉÙ»Ô¤ÎÉ×¿Í¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤º¡¢¤«¤ï¤ê¤ËÌ¼¤¬Âå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ½è²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§¤Ë¹Ä¼¼²ñµÄ¤Î¾µÇ§¤¬¤¤¤ë¤«¤Ï¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤À¡£É×¤¬¿·¤¿¤Ë¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔÍ×¤È¤â¡¢¹ÄÂ²¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤À¤«¤éÉ¬Í×¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£·ëº§Áê¼ê¤Î¹â¤¹¤®¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë
¤³¤ÎÃ±ÆÈ»ÄÎ±°Æ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»°³ÞµÜ²È¤ä¹â±ßµÜ²È¤Î²¦½÷¤¿¤Á¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢»ä¤ÏÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤·¤ÆµÜ²È¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏË´¤Éã¿Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤æ¤¨¤Ë¿É¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã±ÆÈ»ÄÎ±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î·üÇ°¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢À¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢·ëº§Áê¼ê¤â¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤è¤ê¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¼¼»á¤¬ÊÆ¹ñ»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤È¤¯¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤Ç¤Ï¡¢¸µ¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±ÆÈ»ÄÎ±°Æ¤Ç¤Ï½÷À¹ÄÂ²¤Ë1500Ëü±ß¤«¤é3000Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢½»µï¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤Î°ÕÌ£¤ÇÁªÂò¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§¤Ë¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¹Ä¼¼¤Ë»ÄÎ±¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ¾ÊÅ²¼¡¢¤È¤¯¤ËÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ë²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Â¨°Ì¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É±Ñ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó²¦½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹Ä¼¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë
¹ÄÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥³¥¹¥È¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ÄÂ²¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤è¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¹Äµï¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤äµÜÆâÄ£¤ÎÁÈ¿¥¤Î°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¡¢¹ÄÂ²¤Î¿Í¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤¯¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¬³ÊÃÊ¤ËÂç¤¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂÐ³°Åª¤Ê°Ò¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹Ä¼¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ëÃÍÂÇ¤Á¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¹ÄÂ²¿ô°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÈù¡¹¤¿¤ë¥³¥¹¥È¤òÀáÌó¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·À©ÅÙ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¸¢¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»Ò¤¬²¿¿Í¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤éÉ¬Í×À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·ÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃË·ÏÃË»Ò·Ñ¾µ¤ò¼é¤Ã¤ÆµìµÜ²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤Î»ÒÂ¹¤È¤¹¤ë¤Î¤¬½çÅö¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢½÷Äë¤â½÷·Ï¤â¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î½÷»Ò¤¬¤¤¤ì¤ÐºÇÍ¥Àè¡¢¼¡¤¤¤Ç¤â¤·²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤é¤ì¤¿¤é¤½¤Î»ÒÂ¹¡¢¼¡¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»ÒÂ¹¡¢¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¹ÄÅýÃÇÀä¤è¤ê¤Ï¤É¤Î°Æ¤â¡Ö¥Ù¥¿¡¼¡×
Íª¿Î¤µ¤Þ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î3¿Í¤ÎÂ¹¤Î»ÒÂ¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â²¿³ä¤«¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨½÷·Ï·Ñ¾µ¤Î²ÄÇ½À¤òÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âµìµÜ²È¤Î»ÒÂ¹¤ò¡ÖÍ½È÷·³¡×¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢½÷·ÏÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÌµ»ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¸½Ìò¹ÄÂ²¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö¸µ¹ÄÂ²¤ÎÉüµ¢¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤«¤é¡¢Å·¹ÄÀ©¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤í¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÆÍÈô¤Ê·ûË¡²ò¼á¤À¤·¡¢¹Ä¼¼¤ÎÎò»Ë¤òÌµ»ë¤·¤¿ÀµÅýÀ¤Ë·ç¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò¹ÄÂ²¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾®¼¼·½¡¦âÃ»ÒÉ×ºÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹Ä°Ì·Ñ¾µ¸õÊä¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â³§Ìµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹ÄÅýÃÇÀä¤è¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Æ¤â¡Ö¥Ù¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£·Ñ¾µÌäÂê¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬³ÎÄê¤¹¤ë20Ç¯¸å¡¢¤Ä¤Þ¤ê2045Ç¯¤´¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Î·Ñ¾µ¤Ï21À¤µªºÇ½ªÈ×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÂÅÅöÀ¤¬¹â¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½ÀÆð¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
----------
È¬È¨ ÏÂÏº¡Ê¤ä¤ï¤¿¡¦¤«¤º¤ª¡Ë
Îò»Ë²È¡¢É¾ÏÀ²È
1951Ç¯¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ËÆþ¾Ê¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÎ©¹ÔÀ¯³Ø±¡¡ÊENA¡ËÎ±³Ø¡£ËÌÀ¾¥¢¥¸¥¢²ÝÄ¹¡ÊÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¤¥ó¥ÉÃ´Åö¡Ë¡¢Âç¿Ã´±Ë¼¾ðÊó´ÉÍý²ÝÄ¹¡¢¹ñÅÚÄ£Ä¹´±´±Ë¼»²»ö´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£ÃøÃø¤Ë¡ØÎáÏÂÂÀ¹Þµ¡¡Ç«¡¹¤ÎÀï¹ñÆüµ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢È¬È¨°áÂå¤È¶¦Ãø¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ»Ë¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¸©Ä£½êºßÃÏÃÂÀ¸¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÃÎ·Ã¤Î¿¹Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿ÃÂçÁ´¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡Ö²òÂÎ¿·½ñ¡×¡¡À¤½±¡¦È¿Æü¡¦½¡¶µ¡¦Íø¸¢¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»Ë²È¡¢É¾ÏÀ²È È¬È¨ ÏÂÏº¡Ë