第104回天皇杯、1回戦が終了！Jクラブは3チームが敗退…2回戦の組み合わせはこうなった
第104回天皇杯は5月25日（土）と26日（日）に1回戦が行われた。
結果は以下の通り。
カターレ富山(J3) 3-0 関西大学
いわてグルージャ盛岡(J3) 3-1 北海道十勝スカイアース
筑波大学 1-0 明治大学
FC徳島 0-1 ジェイリースFC
鹿屋体育大学 0-3 ギラヴァンツ北九州(J3)
三菱水島FC 3-4 カマタマーレ讃岐(J3)
奈良クラブ(J3) 3-2 京都産業大学
高知ユナイテッドSC 1-0 ベルガロッソいわみ
ヴァンラーレ八戸(J3) 2-0 ブリオベッカ浦安
アルテリーヴォ和歌山 1-2 JAPANサッカーカレッジ
福井ユナイテッド 0-3 大宮アルディージャ(J3)
東海大学熊本 0-4 三菱重工長崎SC
FC岐阜(J3) 1-0 アスルクラロ沼津(J3)
福島ユナイテッドFC(J3) 9-0 大山サッカークラブ
テゲバジャーロ宮崎(J3) 4-0 川副クラブ
ソニー仙台FC 3-1 tonan前橋
ヴィアティン三重 1-0 FC今治(J3)
びわこ成蹊スポーツ大学 0-1 中京大学
ガイナーレ鳥取(J3) 1-1(PK3-4) FCバレイン下関
ツエーゲン金沢(J3) 1-1(PK3-4) 甲南大学
AC長野パルセイロ(J3) 7-0 猿田興業
福山シティFC 3-0 沖縄SV
栃木シティ 1-0 横河武蔵野FC
SC相模原(J3) 3-0 山梨学院大学PEGASUS
Jリーグ勢では、FC今治、ガイナーレ鳥取、ツエーゲン金沢の3チームがそれぞれヴィアティン三重、FCバレイン下関、甲南大学に敗戦。
また、関東の強豪校対決として注目された筑波大と明治大の一戦は、筑波大が1-0で勝利している。
筑波大はU-23日本代表FW内野航太郎も先発出場。75分に決まったDF池谷銀姿郎のゴールが決勝点となった。
この結果、6月12日（水）に行われる2回戦の対戦カードは以下のように決まった。
ヴィッセル神戸(J1) vs カターレ富山(J3)
徳島ヴォルティス(J2) vs ベガルタ仙台(J2)
柏レイソル(J1) vs いわてグルージャ盛岡(J3)
FC町田ゼルビア(J1) vs 筑波大学
セレッソ大阪(J1) vs ジェイリースFC
ヴァンフォーレ甲府(J2) vs Honda FC
アルビレックス新潟(J1) vs ギラヴァンツ北九州(J3)
V・ファーレン長崎(J2) vs カマタマーレ讃岐(J3)
鹿島アントラーズ(J1) vs 奈良クラブ(J3)
藤枝MYFC(J2) vs 栃木SC(J2)
サガン鳥栖(J1) vs 高知ユナイテッドSC
横浜FC(J2) vs ヴァンラーレ八戸(J3)
名古屋グランパス(J1) vs JAPANサッカーカレッジ
ザスパ群馬(J2) vs レノファ山口FC(J2)
京都サンガF.C.(J1) vs 大宮アルディージャ(J3)
清水エスパルス(J2) vs 三菱重工長崎SC
横浜F・マリノス(J1) vs FC岐阜(J3)
ロアッソ熊本(J2) vs 水戸ホーリーホック(J2)
ガンバ大阪(J1) vs 福島ユナイテッド(J3)
ジュビロ磐田(J1) vs テゲバジャーロ宮崎(J3)
川崎フロンターレ(J1) vs ソニー仙台FC
大分トリニータ(J2) vs 鹿児島ユナイテッドFC(J2)
FC東京(J1) vs ヴィアティン三重
ジェフユナイテッド千葉(J2) vs 中京大学
サンフレッチェ広島(J1) vs FCバレイン下関
ブラウブリッツ秋田(J2) vs いわきFC(J2)
湘南ベルマーレ(J1) vs 甲南大学
東京ヴェルディ(J1) vs AC長野パルセイロ(J3)
アビスパ福岡(J1) vs 福山シティFC
ファジアーノ岡山(J2) vs 愛媛FC(J2)
北海道コンサドーレ札幌(J1) vs 栃木シティ
モンテディオ山形(J2) vs SC相模原(J3)
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