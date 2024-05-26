¼¯Åç10ÈÖ¡¦¼Æºê³Ù¡¢ÀäÌ¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¾å¼ê¤µ¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½OB´üÂÔ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡×
»¥ËÚÀï¤Î¸åÈ¾25Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF¼Æºê³Ù¤Ï¡¢5·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè16ÀáËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¡Ê3-0¡Ë¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¡£
¡¡¡È¤é¤·¤¤¡É¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½OB·ª¸¶Í¦Â¢»á¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¾å¼ê¤µ¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯9·î¤Ë¼¯Åç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¼Æºê¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤«¤éº£µ¨³«Ëë½ÐÃÙ¤ì¡¢³«Ëë¤«¤é·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢5·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1st¥é¥¦¥ó¥É3²óÀï¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¡Ê0-2¡Ë¤Ç¸åÈ¾19Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¸ø¼°Àï¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿5·î25Æü¤Î»¥ËÚÀï¤Ç¤ÏMFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾25Ê¬¤«¤éÅÐ¾ì¡£¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤ËFW¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Å¨ÃÏ¤Ç3-0¤Î´°¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡ÖÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¡ª¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤Î#¼Æºê³Ù ¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡×¤È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤ÊåºÎï¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÂÇ³«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF·ª¸¶»á¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¾å¼ê¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À31ºÐ¤È¼ã¤¤¤Î¤Ç¼¯Åç¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë