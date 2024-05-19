ÀÇÌ³Ä´ºº´±¤Î»×¤¦¥Ä¥Ü!?¡ÄÌ¾µÁÍÂ¶â2,000Ëü±ß¤ÎÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë70Âå½÷À¡¢¤Ä¤¤¸ýÁö¤Ã¤¿¡ÖÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡×¤ËÂç¸å²ù¡ÚÀÇÍý»Î¤¬·Ù¹ð¡Û
ÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤äË¡¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¼çÉØ¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÌ³½ð¤Ï¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎNG¸ÀÆ°¡×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿²ìÃ«²ñ·×»öÌ³½ê¤ÎµÜÏ©¹¬¿ÍÀÇÍý»Î¤¬¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë
ÆüËÜ¤Ï¿½¹ðÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿½¹ð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÈË¡¿Í¤¬Äó½Ð¤·¤¿¿½¹ð½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿½¹ðÆâÍÆ¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ä¿½¹ðÆâÍÆ¤Îµõµ¶¡¢¸í¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ§Àµ¤òµá¤á¤ë¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÄ´ºº¼êÂ³¤¤ò¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤Ï¶¯À©ÁÜºº¤ÈÇ¤°ÕÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯À©ÁÜºº¤Ï°¼Á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÎá¾õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ã¦ÀÇ¹Ô°Ù¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢Ç¤°ÕÄ´ºº¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢ÄÌ¾ï¹Ô¤ï¤ì¤ëÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä´ºº´±¤Ë¤Ï¡Ö¼ÁÌä¸¡ºº¸¢¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯»ñÎÁ¤ÎÄó¼¨¤äÄó½Ð¤òµñ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¤°Õ¤È¤¤¤¨¤É¤â¶¯À©ÎÏ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ä¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡¿Í¤ÏÌó3¡ó¡¢¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¤ÏÌó1¡ó¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÏÌó9¡ó¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½êÆÀ¤¬Â¿¤¤¿Í¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë»ö¾Ý¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉáÃÊÀÇÌ³¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤¬ÆÍÁ³Åö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸Î°Õ¤«²á¼º¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤ÎÏ³¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÄÅöÆü¤ÎÎ®¤ì
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´°Î»¸å¡¢¤ª¤ª¤à¤Í1¡Á2Ç¯°ÊÆâ¤ËÀÇÌ³½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¹¡¼¥Ä¤ÎÄ´ºº´±¤¿¤Á¤¬ÂçÀª²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯À©ÁÜºº¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆüÄø¤Ê¤É¤ÎÂÇ¹ç¤»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤âÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿½¹ð½ñ¤È¤½¤Î¿½¹ð¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶»ñÎÁ¤ò¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤·¡¢¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÇÌ³Ä´ººÅöÆü¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×NG¸ÀÆ°
ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÅöÆü¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Í¾·×¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÀÇÌ³Ä´ººÂÐ±þ¤Î´ðËÜ¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£Äó¼¨¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¤ä·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Í¾·×¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÉÔÌÀ³Î¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌµÍý¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ê¤Þ¤ÞÅ¬Åö¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¨Åú¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡Ö¤½¤Î·ï¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¸å¤Û¤É¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤³¤È¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨Åú¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ºº´±¤âËÜ²»¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤âÁá¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Å¨ÂÐÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡×¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤â¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Áê¼ê¤â¤à¤¤Ë¤Ê¤êÄ´ºº¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä´ºº´±¤â»Å»ö¤Ç³ÎÇ§¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¡¢Ä©È¯Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¤¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î¤Û¤«ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈNG¥ï¡¼¥É¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢²áµî¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤äÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤ª¤¤¤Î¤¬¡ÖÁ°²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤êÁÌ¤Ã¤Æ½¤Àµ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤òÆ¨¤ì¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2Ç¯¸å¤ËÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿70Âå¤Î½÷À¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤¬Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂ¹Ì¾µÁ¤ÎÌ¾µÁÍÂ¶âÌó2,000Ëü±ß¡×¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î½÷À¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥´¥Í¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢Ä´ºº´±¤«¤é¡Ö¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¡¢Èó¾ï¤Ë¸å²ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾·×¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¡ÄÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ï¿µ½Å¤Ë
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Ç¼ÀÇ¤Ï¡Ö¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ½ªÎ»¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¸Ä¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1¡Á2Ç¯¸å¡¢¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÏ© ¹¬¿Í
Â¿²ìÃ«²ñ·×»öÌ³½ê
ÀÇÍý»Î¡¿CFP