山形vs秋田 スタメン発表
[5.18 J2第16節](NDスタ)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 83 菊地脩太
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
控え
GK 16 長谷川洸
DF 19 岡本一真
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
FW 11 藤本佳希
監督
渡邉晋
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 80 小野原和哉
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 9 中村亮太
MF 20 栗本広輝
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 83 菊地脩太
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
控え
GK 16 長谷川洸
DF 19 岡本一真
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
FW 11 藤本佳希
監督
渡邉晋
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 80 小野原和哉
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 9 中村亮太
MF 20 栗本広輝
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙