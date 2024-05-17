¼Ø¸ý¤«¤éºÇ¹âµé¤Î¡Ö½Ð½Á¡×Ãí¤®ÊüÂê...¤À¤È¡©¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¤·¤«¤Ù´ÖÝ¼Àô¤Î¿·Ì¾Êª¤¬µ¤Á°¤è¤¹¤®¤ë
2024Ç¯5·î18Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¼¯ÉôÄ®¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÆîÃ¼ÅÏÅçÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÌÅì¤ËÂÀÊ¿ÍÎÆâ±ºÏÑ¤òË¾¤à¼¯ÉôÄ®¤Ï¡¢100Ç¯Á°¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤·¤«¤Ù´ÖÝ¼Àô¤¬¤¢¤ë²¹Àô¤È³¤¤Î¤Þ¤Á¡£
¿·Ì¾Êª¤Ï¡Ö²¹Àô¡×¤È¡Ö³¤¡×¡¢2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¤Ê¥°¥ë¥á¤À¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤·¤«¤Ù¾Æ¤¡×¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¼¯ÉôÆÃ»º¤ÎÊ®²ÐÏÑÏÑ¸ý¤Û¤¿¤Æ¤ä¿å¤À¤³¤òÊñ¤ß¡¢ºÇ¹âµé¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÇò¸ýÉÍ¿¿º«ÉÛ¤Ç¤È¤Ã¤¿½Ð½Á¤Ë¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤Ù¾Æ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¿©¤ÙÊý¤ÏÌÀÀÐ¾Æ¤¤Ë¶á¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï½Ð½Á¤ÎÎÌ¡£
¤Ò¤¿¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤Ù¾Æ¤¤¬²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¼Ø¸ý¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤É¤¦¤¾
°ìÂÎ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¼¡Âè¡£
¤·¤«¤Ù¾Æ¤¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÅò¤±¤à¤ê½è ¤·¤«¤Ù¾Æ¤¡×¡ÊÆ»¤Î±Ø¤·¤«¤Ù´ÖÝ¼Àô¸ø±àÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¼Ø¸ý¤«¤é½Ð½Á¤òÃí¤®ÊüÂê¤Ê¤Î¤À¡ª
¡û¡ûÊüÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¡û¡û¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¿Í¤ÎÀ¡£¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É½Ð½Á¤òÃí¤¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÄÉ¤¤¤ª½Ð½Á¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤â¼«Í³¡£½Ð½Á¤À¤±°û¤ó¤À¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤Ù¾Æ¤¤Ï7¸ÄÆþ¤ê¡Ê¤Û¤¿¤Æ¡ß4¡¢¤¿¤³¡ß3¡Ë¤Ç650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
½Ð½Á¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡Ö¤¿¤é¤³¥Ð¥¿¡¼¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¥Ð¥¿¡¼¡×¡ÖÀÄ¤Î¤ê¥Ð¥¿¡¼¡×¤Î3¼ïÎà¡Ê³Æ300±ß¡Ë¡£
½Ð½Á¤ò°û¤ó¤¸¤ã¤¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¡¢½Ð½Á¤ò°û¤ó¤¸¤ã¤¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÊÑ¤¨......¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤Ë½Ð½Á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿á¤¾å¤¬¤ë´ÖÝ¼Àô¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£