¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡½´ØÅì±¡Âç³Ø¡ß²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÄó·È¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Î°éÀ®ÏÀ
2023¥·¡¼¥º¥ó¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÁÏÉô°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç12¾¡3Ê¬7ÇÔ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ39¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢½àÍ¥¾¡¡£55ÆÀÅÀ¡Ê33¼ºÅÀ¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£½Õ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤Ï5¿Í¤Î£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÇÚ½Ð¡Ê2022Ç¯ÅÙÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤Ï6¿Í¡Ë¡£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤«¤éÂ³¤¯²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÄó·È¤òµó¤²¤ëÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯¤òÃì¤È¤·¤¿Î¾¼Ô¤ÎÄó·È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¹Í»¡¤¹¤ë¡£
´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤«¤é¤Ï¼íÌîËþGM¤ÈÆàÎÉ°Â¹ä´ÆÆÄ¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤ÎÇÉ¸¯¡Ë¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤ÏËÜÄó·È¤Î¼ç´´Éô½ð¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶ÈÉô¤Î¹õÀîÍ´ÉôÄ¹¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢Äó·È¤Î°ÕµÁ¡¢Âç³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¡¶ÌÍø¹ä°ì¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¥ê¥¹¥¿ÊÔ½¸Éô¡Ë
¥³¡¼¥Á¤¬¼ø¶È»²´Ñ¡ª¡©À®ÀÓÉ½¤òÄó½Ð¡ª¡©²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î»ØÆ³Êý¿Ë
¡½¡½ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤Ï£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò5¿ÍÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Î´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ê´¶¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼íÌîGM¡Ö1Éô¾º³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÎòÂå¤ÎOBOG¤¿¤Á¡£ÆÃ¤Ë£Ï£ÂOG¤¿¤Á¤Ï¸½Ìò¤ÎÉô°÷¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³§¤¬½ã¿è¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È·Ò¤²¤¿¤è¡Ù¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö»ä¤âÆ±¤¸ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¤¤ÎÀÐÂ¼¡ÊÂç¡Ë´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ç¯»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î1Éô¾º³Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Éô¾º³Ê¤ò¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÇÚ½Ð¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤Ï¢º¿¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡¢1Éô¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤ªÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿ÀÐÂ¼Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½ ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¡¢ÆàÎÉ¸½´ÆÆÄ¤â²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤ÎÇÉ¸¯¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯¤òÃì¤È¤·¤¿Äó·È´Ø·¸¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹õÀîÉôÄ¹¡Ö¡ÊÄó·È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ë2006Ç¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÊÑ³×´ü¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ê¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Åù¡¹¤Î³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¶È¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡Ê´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Î¡ËÄó·È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âÅö»þ¤Ï°ã¤¦Éô½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÂç³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾ì¡¦·Ð¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÀîÉôÄ¹¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆàÎÉ´ÆÆÄ¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤ÏÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÈé¤à¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î»ØÆ³´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¿Íºà°éÀ®¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¤³¤È¡£¤¢¤È¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©Àè¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½µÕ¤Ë´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤Î»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼íÌîGM¡Ö·ëÏÀ¤«¤éÀè¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤Ç³ØÀ¸¤äÉô¤ÎÀ®Ä¹¤òºÇÂç¸ÂÂ¥¤»¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄó·È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏÂ¾¤Î´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç³Ø¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Âç¶â¤òÅê»ñ¤·¤¿»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀìÍÑ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤¤¡£ÎÀ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃÂÔÀ¸À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿Áª¼ê³ÍÆÀ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÉôÈñ¤â°Â¤¤¡£F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤È¤ÎÄó·È¤âÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¹ç¤¨¤ë·Á¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø¤È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡£Æ±¤¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°·¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ØÆ³Êý¿Ë¤Ê¤É¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼íÌîGM¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»ØÆ³¤Ï¥×¥ì¡¼ÌÌ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬Ä¹¤¯Äó·È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Ë³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓÉ½¤òÄó½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î³èÆ°¤â½Å»ë¤·¤Ä¤Å¤±¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆàÎÉ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎòÂå¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬³Ø¶È¤ä½¢¿¦³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë½ç±þ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡ÖÂç³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï³Ø¹»¡¢²ÈÄí¤Î´Ä¶¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·Ð¸³Åª¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿»ØÆ³Êý¿Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ´ÆÆÄ¤¬Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³èÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥ª¥Õ¥¶¥Ô¥Ã¥Á¤ò´Þ¤á¤¿»ØÆ³¤Ï¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø±¦¸þ¤±±¦¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤µ¤¤Û¤É¼íÌîGM¤«¤é»Ç¤Ã¤¿ÆÃÂÔÀ¸À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤¬Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ò²ñ¿Í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÆ³Êý¿Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Áª¼ê¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Î´Ä¶¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â³Ø¶È¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï¼«¿È¤¬¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿³ØÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â³ØÈñ¤òÌÈ½ü¤·¤ÆÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2022Ç¯¤è¤ê´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÆàÎÉ°Â¹ä»á
¡Ö¤¢¤ì¡©¤Þ¤¿´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤Ï4Ì¾¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¤Û¤É¹õÀîÉôÄ¹¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥æ¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©Àè¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡ØF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤ÇÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»ØÆ³¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¡ØÁª¼ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¬F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿È¶á¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤ÇF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢Â´¶È¸å¤Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤â²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹°Ê³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ÆÆÄ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«ÀäÂÐÂ´¶È¸å¤Ë¤Ï¸À¤¦¤Ê¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤Ï£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤ä¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡ÖÆþÉôÄ¾¸å¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï18ºÐ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤è¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ØÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤â¡¢¸µ½êÂ°¥Á¡¼¥à¤â¡¢·¯¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£18ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤â¡¢»ØÆ³¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÆþÉô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ø¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢ÆþÉôÄ¾¸å¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÖÅÙ¤ä¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¤Þ¤¿´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î°ì¤Ä ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö»¨Áðº²¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö½Ð¿È¥Á¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤ë¤È·è¤·¤Æ»¨Áð¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡Ê´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë2Éô¤ÇÀï¤¦´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¾å¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ ¡Ø»¨Áðº²¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò°ú¤Â³¤»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï1Éô¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢2Éô¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±²þ³×¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö°Õ¼±¤ÎÉôÊ¬¤ÏF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬²¿¤òÉ½¸½½ÐÍè¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ÏÂç³ØÀ¸Áê¼ê¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ë»ØÆ³¼Ô¤Î¶µ¤¨¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢µÕ¤ËËÍ¤¬½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Îý½¬Ãæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëÆàÎÉ°Â¹ä´ÆÆÄ¡£¡Ö»¨Áðº²¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î°ì¤Ä¤ËÁª¼ê¤Ë¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½³Î¤«¤ËÂçÂ´£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤ë½ÅÍ×À¡×¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥×¥í¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤ËÌ£Êý¤ËÍ×µá¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼éÈ÷¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¡¼¥¹°Ê¾å¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹¤¤»ëÌî¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤Ï18ºÐ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç³Ø¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ç»ØÆ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤òÆÀ¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï½êÂ°¤¹¤ë³ØÉô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Î³ØÉô¤ÎÃ±°Ì¤â¼è¤ë¤³¤È¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç³Ø¤Ï¡ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ÆÈÆÃ¤Î´Ä¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤½¤ÎÏÃ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëHBOÉÊÀî¤È¤âÄó·È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÀ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¼íÌîGM¡ÖHBOÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï³¤³°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¤Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò³èÆ°¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò¤¦¤Á¤Î³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄó·È¤ÏHBO¤µ¤ó¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¤â´Þ¤á¤¿3¼Ô¤Ç¤ÎÄó·È¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¤Î¶¨ÎÏ¤âÆüº¢¤è¤êÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥«¥±¤Ï£Ê¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Â´¶ÈÀ¸¤¬³¤³°¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÃµ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¸ì³Ø¤ä³¤³°¤ÎÊ¸²½¤ä³¤³°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¾ð¤òÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢£Ê¥ê¡¼¥°·ÐÍ³¤Ç²¤½£¥¯¥é¥Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤âº£¸å½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ¤ËÂç³Ø¤Î4Ç¯´Ö¤Ç»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î4Ç¯´Ö¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡½¡½Âç³Ø¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë´Ä¶¤Ç¡¢Ãç´Ö¤«¤é¼õ¤±¤ë»É·ã¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÌðÈÄÃæ±û¹â¹»½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¶¯¤¤¤È¤«¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ï¡È»ß¤á¤ë½³¤ë¡É¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤«¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ãµ¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Âç³Ø¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ï18ºÐ¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ËÍ¤Î·Ð¸³Åª¤Ë¤Ï21ºÐ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¡Ë¥×¥í¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Âç³Ø¤â4Ç¯´Ö¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤ÏÄ©Àï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£²¤½£¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¤Î°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Õ¡Ý21¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
´ØÅì³Ø±¡Âç³ØºßÀÒ»þ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂ¼¾åÍªÈìÁª¼ê
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹â¤¤ÍýÍ³
¡½¡½´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÆÀ¤¿ÅìÍÎÂç³ØÀï¡Ê1-1¡Ë¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î2Ç¯À¸¡¦º´Æ£Ì¤ÍèÌéÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Â´¶ÈÀ¸¤Î³èÌö¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹õÀîÉôÄ¹¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹çËè¤Ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ë¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ÀèÆü¡¢ºç¸¶×Â¸çÁª¼ê¤Ë¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ËÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¹Â´¶È¸å¤â¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÀîÉôÄ¹¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾º³Ê¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Á´°÷¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¹õÀî¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÄó·È¤Ë´Ø¤·¤Æº£¸å¤Î³èÆ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï²¿¤«»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹õÀîÉôÄ¹¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡ØÂ¿³Ñ¤µ¤ÎÁÏ½Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÄó·È¤ÏF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤Î»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤ÎÊý¤¬F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¸½ºß¡¢»öÌ³¿¦¤È¤·¤Æ´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤ÎÊý¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¸òÎ®¤¬¿Ê¤à¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼íÌîGM¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤¬³«Âó¤·¤¿¤¤¿·µ¬»ö¶È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡£¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤¬´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÌîGM¡Ö¤Ï¤¤¡£Ç¯¤Ë¿ô²ó¹Ö»ÕÇÉ¸¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Ïº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ï´ÑµÒ¤Î¹âÎð²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡½¡½ÆàÎÉ´ÆÆÄ¤ÏËÜÄó·È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯1Éô¥ê¡¼¥°¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏËèÆüÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÎÉ¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂç³Ø¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆàÎÉ´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤¹
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼íÌîGM¤ÈÆàÎÉ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
¼íÌîGM¡ÖÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ø´¶¼Õ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤Î¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÂç³Ø¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¤¦¤Á¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¹¤±¤É¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï2ÈÖÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢1.5ÈÖÌÜ¤ä1.2ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖACL¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼íÌîGM
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤âF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢»ØÆ³¼Ô¤â¡Ä¡Ä³§¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆàÎÉ´ÆÆÄ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ê¶î¤±°ú¤¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ËÍ¤âµ¢Â°°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼íÌîËþGM¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢ÆàÎÉ°Â¹ä´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¡¢¹õÀîÍ´ÉôÄ¹
Photos¡§¡ÊC¡Ë´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô , Getty Images
¥Õ¥Ã¥È¥Ü¥ê¥¹¥¿¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤âÊç½¸Ãæ¡ª¤´°Õ¸«¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª