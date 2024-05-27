ダックスフントやアカアシガメ、アメリカバクも参加するEURO 2024予想

6月14日にドイツで開幕したUEFA EURO 2024で、注目を集めている“預言者”がいる。ワールドカップやEUROといった国際大会では、毎回のようにキュ…