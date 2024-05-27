フットボリスタ
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「やっとスタートラインに立てた」――ガンバ大阪が新しいビジネスを創造し続ける理由
クラブ創立30周年の2021年に活動指針となる「クラブコンセプト」を発表して以降、『アヤックスとの提携』『モフレム（マスコット）展開の拡張』『クラ…
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継承と黎明――ガンバ大阪新社長・水谷尚人インタビュー
2025シーズンのガンバ大阪をプレビューするにあたり、重要トピックの1つが水谷尚人氏の社長就任だろう。これまで社長はパナソニックグループからの出…
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揺るがぬ信念と達観の狭間で――石毛秀樹が移籍を決断するまで
今夏からAリーグ（オーストラリア）に戦いの場を移した石毛秀樹が好調だ。開幕戦から先発に名を連ね、第2節にアシスト、第4節にはFKを直接決めて今季…
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モフレムの話をしよう――拡張するガンバ大阪のマスコット戦略
2022年5月のお披露目から約2年半が過ぎ、すっかりガンバ大阪のマスコットとして定着した感のある『モフレム』。“さまざまなことへ挑戦する頑張り屋さ…
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編集部便り＃7（2024年10月号）
2024年2月より「footballista MEMBERSHIP」の提供を開始し、リニューアルした新生フットボリスタ。これまで以上に読者の皆様の声に耳を傾け、少しでも…
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NTTドコモに『Ｊリーグ部』が発足！？ トップパートナーとして共創する日本のサッカー文化
7月27日、Ｊリーグクラブとヨーロッパの強豪クラブが対戦する「明治安田Ｊリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」（以下、JWC）が昨年に引…
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少年期の記憶とキッカケ戦略――ガンバ大阪が欧州クラブとの親善試合を続ける理由
今夏も多数の欧州クラブが来日し、Ｊリーグクラブと親善試合が行われる。世界規模のファンベースを有する欧州ビッグクラブにとって日本での興行は貴重…
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スパーズファンとJリーグファンを繋ぐ旗振り役に！伊沢拓司と考えるJWCの意義【来日記念インタビュー後編】
スパーズは日本でもさらに盛り上げていけるクラブ――。33年ぶりの「遅すぎる」来日を今か今かと待ちわびるトッテナムサポーター、その一人が“東大ク…
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それはまるで『キングダム』！？伊沢拓司が語るトッテナムのほっとけない魅力【来日記念インタビュー前編】
スパーズは日本でもさらに盛り上げていけるクラブ――。33年ぶりの「遅すぎる」来日を今か今かと待ちわびるトッテナムサポーター、その一人が“東大ク…
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常に試合に出ていたいコール・パーマー。イングランドの救世主となるか
UEFA EURO初制覇を目指すイングランドは、いつになったらエンジンがかかるのか。グループステージでは首位通過を決めたとはいえ、3試合の内容は褒…
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編集部便り＃3（2024年6月号）
2024年2月より「footballista MEMBERSHIP」の提供を開始し、リニューアルした新生フットボリスタ。これまで以上に読者の皆様の声に耳を傾け、少しでも…
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ラ・リーガ2部で初の女性主審誕生も…あぶり出されたジェンダー平等の遅れ
6月24日、「ラ・リーガ2部リーグに初の女性主審誕生」というニュースが、スペインでは歴史的出来事として報じられた。サッカー連盟が今回、昇格を認…
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イングランドの“起爆剤候補”。読書家のハードパンチャー、アントニー・ゴードン
ドイツで開催されているUEFA EURO 2024で、優勝候補の本命であるイングランドが苦しんでいる。フットボールの母国は、大会屈指のタレントをそろえ…
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【松田浩（ガンバ大阪フットボール本部 本部長）インタビュー後編】組織改革で模索する『ガンバらしさ』とは。2024シーズン前半戦レビュー
松田浩氏へのインタビュー後編は、今年からガンバ大阪に新設された『フットボール本部』がテーマ。“フットボールマネジメントの抜本的改革”を掲げ、…
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ダックスフントやアカアシガメ、アメリカバクも参加するEURO 2024予想
6月14日にドイツで開幕したUEFA EURO 2024で、注目を集めている“預言者”がいる。ワールドカップやEUROといった国際大会では、毎回のようにキュ…
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サプライズ招集！マクシム・デ・カイペルに期待がかかるベルギー
5月28日、ベルギー代表を率いるドメニコ・テデスコ監督は、UEFA EURO2024に出場する25名の代表選手を発表した。2022年のFIFAワールドカップ後に代表…
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イングランド優勝のカギを握るか。19歳のファッション番長コビー・メイヌー
6月14日（金）に開幕するUEFA EURO2024で、19歳の“ファッション番長”が優勝候補の大本命を頂点に導くかもしれない。抜群の存在感を放つ新鋭ボラン…
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EURO2024開幕目前…逆境の“タータン・アーミー”が下馬評を覆すか
開幕まであと1週間に迫ったEURO2024で、番狂わせを狙うチームがある。6月14日の開幕戦で開催国ドイツに挑むスコットランドは、4度目の出場にして…
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3部降格の“元凶”ルーニーのプリマス監督就任に同情するバーミンガムファン
先日、元イングランド代表FWウェイン・ルーニー（38歳）がイングランド2部のプリマス・アーガイルの監督に就任したのだが、納得できない人たちがい…
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編集部便り＃2（2024年5月号）
2024年2月より「footballista MEMBERSHIP」の提供を開始し、リニューアルした新生フットボリスタ。これまで以上に読者の皆様の声に耳を傾け、少しでも…