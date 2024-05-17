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Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Results for Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 | Take-Two Interactive Software, Inc.
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