世界的な人気を誇る禁断の格闘ゲームを実写化したアクション映画『モータルコンバット』(2021)の続編『モータルコンバット2(原題)』の米公開日が、2025年10月24日に決定した。米が報じている。

ゲーム「モータルコンバット」は世界で最も売れた格闘ゲームの一つとして知られ、あまりにも残虐な描写により日本では現在未発売となっている伝説のゲームシリーズ。2021年にはハリウッドで“デスバトルアクション”映画として実写映画化された。

その続編は2023年6月より撮影開始となり、途中ハリウッドでのストライキによる一時中断を経て、翌2024年初頭に撮影終了。このたび発表された米公開日までは1年5ヶ月となるが、十分な猶予期間をもってポストプロダクション(撮影後作業)に臨むようだ。なお、IMAXでの公開も決定している。

続編には前作から多数のキャストが復帰。主人公コール・ヤング役のルイス・タンやライデン役の浅野忠信、スコーピオン役の真田広之、ソニア・ブレード役のジェシカ・マクナミー、ジャクソン役のメカッド・ブルックス、サブ・ゼロ役のジョー・タスリム、リュウ・カン役のルディ・リン、シャン・ツン役のチン・ハン、クン・ラオ役のマックス・ファンらが続投する。

新キャストには、ジョニー・ケイジ役で「ザ・ボーイズ」(2019-)のカール・アーバン、キタナ役で「サブリナ:ダーク・アドベンチャー」(2018‐2020)のアデライン・ルドルフ、シンデル役で『インクレディブル・スパイ』(2022)のアナ・トゥ・グエン、キング・ジェロッド役で「ウィズ・ラブ」(2021‐)のデズモンド・チアムが参加予定だ。

監督には、第1作のサイモン・マッコイドが続投。脚本はマーベルドラマ「ムーンナイト」(2022)のジェレミー・スレイターが手がけた。

映画『モータルコンバット2(原題)』は2025年10月24日US公開予定。

Source:

The post first appeared on .