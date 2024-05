(MCU)で新たに蘇る「デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)」が2025年3月にで配信開始となることがわかった。これまで「2025年春」と伝えられていた予定が少し詳細になった形。日付までは明らかにされなかった。ディズニーのショーケースイベント「Upfront」で。

かつてで展開された「デアデビル」が、ディズニープラスで継続される新シリーズ。旧版からマシュー・“マット”・マードック役で主演のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオ、パニッシャー/フランク・キャッスルが役のジョン・バーンサルが復帰するほか、一度は続投しないとされていたフォギー役のエルデン・ヘンソン、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォールも晴れて復帰。さらに、一度リキャストされていたヴァネッサ・フィスク役のアイェレット・ゾラーも再登板する。

本ドラマは2023年のストライキで製作が中断になった際に企画の見直しが入り、全面的なやり直しを行うことになった。Netflix版の主要キャストを多数呼び戻していることから、かつての世界観が踏襲されるものと期待できる。

「Upfront」では、新たなロゴも披露された模様だ。コミックスと同デザインだったロゴから一転、新たなデザインでは紅の「DAREDEVIL」の文字下部にニューヨークのビル群シルエットが刻まれた、都会的なデザインに生まれ変わった。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」は2025年3月、ディズニープラス配信予定。

