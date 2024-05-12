甲府vs千葉 スタメン発表
[5.12 J2第15節](JITス)
※16:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
DF 29 神谷凱士
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 18 三沢直人
MF 51 アダイウトン
MF 99 ピーター・ウタカ
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
MF 26 佐藤和弘
FW 15 飯島陸
FW 19 宮崎純真
FW 44 内藤大和
監督
篠田善之
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 40 メンデス
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 風間宏矢
MF 19 岡庭愁人
MF 33 エドゥアルド
MF 77 ドゥドゥ
FW 9 呉屋大翔
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 22 佐々木翔悟
MF 4 田口泰士
MF 16 横山暁之
FW 10 小森飛絢
FW 20 高木俊幸
監督
小林慶行
※16:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
DF 29 神谷凱士
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 18 三沢直人
MF 51 アダイウトン
MF 99 ピーター・ウタカ
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
FW 15 飯島陸
FW 19 宮崎純真
FW 44 内藤大和
監督
篠田善之
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 40 メンデス
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 風間宏矢
MF 19 岡庭愁人
MF 33 エドゥアルド
MF 77 ドゥドゥ
FW 9 呉屋大翔
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 22 佐々木翔悟
MF 4 田口泰士
MF 16 横山暁之
FW 10 小森飛絢
FW 20 高木俊幸
監督
小林慶行