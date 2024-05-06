金沢vs鳥取 スタメン発表
[5.6 J3第13節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 25 小島雅也
FW 6 梶浦勇輝
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 38 山本義道
MF 7 塚元大
MF 10 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 32 伊川拓
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 7 松木駿之介
FW 15 東出壮太
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 11 東條敦輝
MF 17 小澤秀充
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 25 小島雅也
FW 6 梶浦勇輝
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 38 山本義道
MF 7 塚元大
MF 10 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 32 伊川拓
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 7 松木駿之介
FW 15 東出壮太
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 11 東條敦輝
MF 17 小澤秀充
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎