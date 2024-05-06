[5.6 J3第13節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 4 井上竜太

DF 39 庄司朋乃也

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 25 小島雅也

FW 6 梶浦勇輝

FW 30 大谷駿斗

FW 77 マリソン

控え

GK 21 山ノ井拓己

DF 5 櫻井風我

DF 38 山本義道

MF 7 塚元大

MF 10 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

監督

伊藤彰

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 32 伊川拓

DF 41 大城蛍

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

MF 33 長谷川アーリアジャスール

FW 7 松木駿之介

FW 15 東出壮太

FW 18 田中翔太

控え

GK 21 井岡海都

DF 3 坂本敬

MF 11 東條敦輝

MF 17 小澤秀充

MF 20 常安澪

MF 34 曽我大地

FW 9 富樫佑太

監督

林健太郎