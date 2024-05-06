水戸vs熊本 スタメン発表
[5.6 J2第14節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 2 後藤田亘輝
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
DF 88 長井一真
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 96 黒川淳史
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
DF 35 飯泉涼矢
MF 8 落合陸
MF 15 長尾優斗
MF 23 甲田英將
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
濱崎芳己
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 3 大西遼太郎
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
控え
GK 31 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
MF 4 藤田一途
MF 10 伊東俊
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 石川大地
FW 29 道脇豊
監督
大木武
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 2 後藤田亘輝
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
DF 88 長井一真
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 96 黒川淳史
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
DF 35 飯泉涼矢
MF 8 落合陸
MF 15 長尾優斗
MF 23 甲田英將
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
濱崎芳己
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 3 大西遼太郎
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
控え
GK 31 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
MF 4 藤田一途
MF 10 伊東俊
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 石川大地
FW 29 道脇豊
監督
大木武