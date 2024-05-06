[5.6 J2第14節](Ksスタ)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 2 後藤田亘輝

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 33 牛澤健

DF 88 長井一真

MF 7 新井晴樹

MF 10 前田椋介

MF 96 黒川淳史

FW 9 安藤瑞季

FW 45 寺沼星文

控え

GK 1 本間幸司

DF 35 飯泉涼矢

MF 8 落合陸

MF 15 長尾優斗

MF 23 甲田英將

FW 22 久保征一郎

FW 30 得能草生

監督

濱崎芳己

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 3 大西遼太郎

MF 7 竹本雄飛

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

控え

GK 31 佐藤史騎

DF 5 阿部海斗

MF 4 藤田一途

MF 10 伊東俊

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 18 石川大地

FW 29 道脇豊

監督

大木武