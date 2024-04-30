¾¡¤Æ¤Ð¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡ª ¥¤¥é¥¯Àï¤Ë¾¾ÌÚ¡¢ºÙÃ«¡¢¹ÓÌÚ¤é¤¬ÀèÈ¯¡ª ½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤ÎÀ¾Èø¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡ÚU-23ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£´·î29Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·ó¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥¤¥é¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡·èÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¼é¸î¿À¤Î¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î½éÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿À¾ÈøÎ´Ìð¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¤Î¤Ïº£Âç²ñ¤Î¾å°Ì£³¥Á¡¼¥à¡£¥¤¥é¥¯¤ò²¼¤»¤Ð¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥¤¥é¥¯Àï¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤òÍî¤È¤·¡¢£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤òÀï¤Ã¤¿¥®¥Ë¥¢¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£Ìë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»²Àï¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç30Æü£²»þÈ¾¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¡¢¥¤¥é¥¯Àï¤ÎÀèÈ¯11¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÚPHOTO¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¤é¤¬ÀäÌ¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦U-23ÆüËÜÂåÉ½Á´Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡ÚGK¡Û
£± ¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë
¡ÚDF¡Û
£´ ´Øº¬Âçµ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
£µ ÌÚÂ¼À¿Æó¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
21 ÂçÈªÊâÌ´¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
22 ¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¡ÚMF¡Û
£¸ Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
11 »³ÅÄÉö´î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
17 ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡ÊFCÅìµþ¡Ë
20 Ê¿²Ï¡¡Íª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
¡ÚFW¡Û
13 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë
19 ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¡Ê¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ÚGK¡Û
12 Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23 »³ÅÄÂç¼ù¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¡ÚDF¡Û
£² È¾ÅÄ¡¡Î¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
£³ À¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
15 ÎëÌÚ³¤²»¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
16 ÆâÌîµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
¡ÚMF¡Û
£¶ Àî粼ñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
£· »³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
10 º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
14 ÅÄÃæ¡¡Áï¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¡ÚFW¡Û
£¹ Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
18 ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡·èÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¼é¸î¿À¤Î¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î½éÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿À¾ÈøÎ´Ìð¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£Ìë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»²Àï¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç30Æü£²»þÈ¾¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¡¢¥¤¥é¥¯Àï¤ÎÀèÈ¯11¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÚPHOTO¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¤é¤¬ÀäÌ¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦U-23ÆüËÜÂåÉ½Á´Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡ÚGK¡Û
£± ¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë
¡ÚDF¡Û
£´ ´Øº¬Âçµ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
£µ ÌÚÂ¼À¿Æó¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
21 ÂçÈªÊâÌ´¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
22 ¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¡ÚMF¡Û
£¸ Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
11 »³ÅÄÉö´î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
17 ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡ÊFCÅìµþ¡Ë
20 Ê¿²Ï¡¡Íª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
¡ÚFW¡Û
13 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë
19 ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¡Ê¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ÚGK¡Û
12 Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23 »³ÅÄÂç¼ù¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¡ÚDF¡Û
£² È¾ÅÄ¡¡Î¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
£³ À¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
15 ÎëÌÚ³¤²»¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
16 ÆâÌîµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
¡ÚMF¡Û
£¶ Àî粼ñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
£· »³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
10 º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
14 ÅÄÃæ¡¡Áï¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¡ÚFW¡Û
£¹ Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
18 ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô