熊本vs鳥栖 スタメン発表
[4.24 ルヴァン杯2回戦](えがおS)
※19:00開始
主審:西村雄一
副審:聳城巧、中澤涼
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
DF 24 江崎巧朗
DF 3 大西遼太郎
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
FW 20 大崎舜
FW 17 藤井皓也
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 26 宮㟢海斗
MF 30 東山達稀
MF 4 藤田一途
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 アルナウ
DF 34 長澤シヴァタファリ
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
MF 6 福田晃斗
MF 5 河原創
MF 18 日野翔太
FW 41 樺山諒乃介
FW 32 堺屋佳介
FW 13 横山歩夢
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 20 キム・テヒョン
DF 36 北島郁哉
MF 14 藤田直之
MF 23 菊地泰智
MF 25 渡邉綾平
FW 88 長沼洋一
FW 9 河田篤秀
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太
※19:00開始
主審:西村雄一
副審:聳城巧、中澤涼
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
DF 24 江崎巧朗
DF 3 大西遼太郎
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
FW 20 大崎舜
FW 17 藤井皓也
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 26 宮㟢海斗
MF 30 東山達稀
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 アルナウ
DF 34 長澤シヴァタファリ
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
MF 6 福田晃斗
MF 5 河原創
MF 18 日野翔太
FW 41 樺山諒乃介
FW 32 堺屋佳介
FW 13 横山歩夢
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 20 キム・テヒョン
DF 36 北島郁哉
MF 14 藤田直之
MF 23 菊地泰智
MF 25 渡邉綾平
FW 88 長沼洋一
FW 9 河田篤秀
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太