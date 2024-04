株式会社ホットトイズジャパンは、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」にて、入場無料のイベント「レトロ・サピエンス PART2」を、2024年4月20日(土)〜7月7日(日)の期間限定で開催する。

【写真】映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの貴重なアイテムを展示!

今回のイベントについて、担当者に話を聞いた。

ーー開催の意図や狙い、ターゲットは?

ゴールデンウィーク中に開催する店頭イベントとして、全世代に愛される映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズをピックアップしました。また、前回は大好評をいただいた一方でコロナ禍での実施というハードルがあったため、多くのお客様にお越しいただけるようになった今のタイミングで、第2弾を実施する運びとなりました。

ーーイチオシ、目玉となるものは?

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに関連する貴重なアイテムおよび、ホットトイズによるリアル造形の6分の1スケールフィギュアの展示によって、映画の世界に染まった空間を楽しむことができます。

■映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの貴重な展示や限定&関連アイテムが盛りだくさん!

2025年には公開40周年を迎え、劇団四季によるミュージカル版が日本上陸するなど、今なお多くの人に愛されている映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズ。本イベントは「バック・トゥ・ザ・フューチャー」をテーマに2021年に実施された「レトロ・サピエンス」の第2弾。

前回のイベントで話題となった、シリーズに関連する貴重なアイテムを再び展示するほか、新たなラインナップをそろえた限定&関連商品を販売。また、ホットトイズのハイエンド6分の1スケール可動式フィギュア「ムービー・マスターピース」より、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの全フィギュアを国内で初めて一挙展示予定。

■「レトロ・サピエンス PART2」注目ポイント

■(1)映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに関連する貴重なアイテムを展示!

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに関連する貴重なアイテムの数々を再び展示。自由に写真撮影できるフォトスポットとしても必見だ。(協力:Propstore)

■(2)豊富なラインナップの限定&関連商品を販売!

大人気のライトボックスやアパレルなど、「レトロ・サピエンス PART2」に合わせたホットトイズの新作オリジナルアイテムを販売。また、クッションやキーチェーンなどの手頃な雑貨から、ファンにはたまらないビニールフィギュアやプロップレプリカまで、豊富にラインナップされている。

2024年4月22日(月)からは「トイサピエンス オンラインストア」でオンライン販売も実施される。

■(3)ホットトイズによるリアル造形の6分の1スケールフィギュアが一挙集結!

ホットトイズのハイエンド6分の1スケール可動式フィギュア「ムービー・マスターピース」より、これまでに発表してきた「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの全フィギュアを国内で初めて一挙に展示。映画3作品に登場するマーティ、ドク、デロリアンをリアルに再現したフィギュアによって、映画の世界観に浸ることができる。展示には今年発表されたばかりの新作アイテムも含まれ、発売前の貴重なプロトタイプ(原型)を見ることが可能だ。

■「トイサピエンス」について

ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」は、ホットトイズ社製のハイクオリティーなフィギュアをはじめとしたキャラクターアイテムのベストセレクションをお届け。また、人気の映画やキャラクターをテーマにした期間限定ストアを多数展開。ショッピングが楽しめるだけでなく、作品の世界観を味わえるストア空間は、SNS上でも話題となっている。

■「ホットトイズ」とは?

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と作り続けるホットトイズ。なかでも6分の1スケールで30カ所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力あふれるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開している。

ハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品は現在世界32カ国以上にて販売されている。そのでき映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立している。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.