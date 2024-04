アメリカで観測された皆既日食の視聴者映像を紹介していたメキシコのニュース番組が、誤って皆既日食ではなく「男性の睾丸(こうがん)で太陽を遮る動画」をアップで映してしまう放送事故が発生しました。Mexican TV outlet accidentally airs man's testicles during solar eclipse coveragehttps://nypost.com/2024/04/09/world-news/mexican-tv-outlet-accidentally-airs-mans-testicles-during-solar-eclipse-coverage/

NEW: Mexican media outlet RCG Media plays video of a man’s testicles thinking they were showing the eclipse.



Someone’s getting fired.



Shortly after the image displayed for all their viewers to see, the production team quickly removed it.



The hosts were clearly… pic.twitter.com/UlDnR0RI6t— Collin Rugg (@CollinRugg) April 9, 2024

Buenas tardes, @rcg_media. Agradezco que hallan tomado mi video sobre el eclipse, pero hubiera estado de pelos que me dieran los créditos. Saludos.— Rhevolver (@Rhevolver) April 8, 2024

Mexican News Station Accidentally Shows Testicles Instead of Solar Eclipsehttps://www.tmz.com/2024/04/09/eclipse-flashing-live-tv-mexico-rcg-media/Mexican TV Station Accidentally Shows Pair of Testicles During Eclipse Broadcast | Complexhttps://www.complex.com/life/a/alex-ocho/mexican-tv-station-testicles-eclipseメキシコの地元放送局であるRCGメディアのニュース番組は、アメリカで現地時間の2024年4月8日に観測された皆既日食を撮影した視聴者映像を生放送で紹介するコーナーをしていました。その際、送られてきた視聴者映像の中に「睾丸で太陽を遮るいたずら動画」が含まれていたようで、うっかりテレビ放送に睾丸がアップで映る放送事故が起きてしまいました。実際のニュース番組の映像が以下。睾丸にはモザイクがかかっています。スタジオにいる出演者らが、視聴者から寄せられた皆既日食の映像を紹介する形式です。画面が切り替わります。すると、日食グラスかフィルターを通して撮影されたと思われる太陽の映像が表示されました。「今からこの太陽が隠れるのだろう」と思って見ていたところ、太陽を隠したのは月ではなくまさかの睾丸。股を開いている男性の脚も見えました。スタッフが慌てて画面を切り替えます。スタジオには困惑した様子の女性出演者2人と、謝罪して場を切り替えようとする男性司会者の姿がありました。X(旧Twitter)ユーザーのRhevolver氏は、今回テレビで放送された動画は自分のものだと主張していますが、実際に動画に映っている睾丸がRhevolver氏のものなのかどうかは不明です。皆既日食に合わせて睾丸で太陽を隠す「Testicle Eclipse(睾丸日食)」の動画を投稿するいたずらは、2019年にチリで皆既日食が観測された時にも起きていたそうです。ヘヴィメタルバンドのモトリー・クルーでドラマーを務めるトミー・リー氏も今回の皆既日食に合わせ、Instagramに睾丸日食の動画を投稿しました。動画はすぐにInstagramによって削除されたとのことです。Tommy Lee stuns fans as he covers the sun with his manhood in deleted eclipse post - Mirror Onlinehttps://www.mirror.co.uk/3am/us-celebrity-news/tommy-lee-stuns-fans-covers-32545690なお、記事作成時点ではXで「Testicle Eclipse」と検索するとモザイクなしの睾丸日食動画も発見できましたが、検索や視聴は自己責任で行ってください。