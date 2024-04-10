YS横浜vs大宮 スタメン発表
[4.10 J3第9節](ニッパツ)
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 21 高橋クリス
DF 5 大嶋春樹
DF 17 端野拓馬
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 15 冨士田康人
MF 22 大竹優心
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 20 大竹悠聖
MF 25 西山峻太
MF 30 小島秀仁
FW 32 松村航希
監督
倉貫一毅
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 浦上仁騎
DF 16 植田悠太
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 17 中野克哉
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 11 中野誠也
控え
GK 21 加藤有輝
DF 4 市原吏音
DF 46 貫真郷
MF 6 石川俊輝
MF 45 種田陽
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 21 高橋クリス
DF 5 大嶋春樹
DF 17 端野拓馬
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 15 冨士田康人
MF 22 大竹優心
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
MF 10 山本凌太郎
MF 20 大竹悠聖
MF 25 西山峻太
MF 30 小島秀仁
FW 32 松村航希
監督
倉貫一毅
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 浦上仁騎
DF 16 植田悠太
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 17 中野克哉
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 11 中野誠也
控え
GK 21 加藤有輝
DF 4 市原吏音
DF 46 貫真郷
MF 6 石川俊輝
MF 45 種田陽
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹