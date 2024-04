4月8日 発表

コーエーテクモゲームスは、シンガポール法人であるYOUZUに対して著作権侵害等の行為の差止及び当該行為から生じた損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したことを4月8日に発表した。

本件に関して、コーエーテクモゲームスは同社のゲームソフトシリーズ「信長の野望」及び「太閤立志伝」の音楽、ゲーム画像並びに当社の商標が当社の許諾を得ることなく、YOUZUのゲームアプリのWeb広告に継続的に利用されているため著作権侵害等に該当すると判断。

また、侵害行為は今回が初めてではなく、コーエーテクモゲームスは過去に複数回にわたって侵害行為に対する警告状を発送しているが、改善がなされず侵害行為が繰り返されている。さらに、社名も公然と無断使用され、YOUZUのアプリに関連しているとユーザーに誤認させる表記もされている。

このことから、コーエーテクモゲームスは本件を非常に悪質であると判断し、本件訴訟を提起するに至った。

(C) KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.