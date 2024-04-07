浦和vs鳥栖 スタメン発表
[4.7 J1第7節](埼玉)
※15:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 24 松尾佑介
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 6 福田晃斗
MF 23 菊地泰智
MF 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
FW 21 堀米勇輝
控え
GK 12 コ・ボンジョ
DF 28 丸橋祐介
MF 8 中原輝
MF 19 森谷賢太郎
FW 13 横山歩夢
FW 22 富樫敬真
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太
※15:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 24 松尾佑介
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 6 福田晃斗
MF 23 菊地泰智
MF 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
FW 21 堀米勇輝
控え
GK 12 コ・ボンジョ
DF 28 丸橋祐介
MF 8 中原輝
MF 19 森谷賢太郎
FW 13 横山歩夢
FW 22 富樫敬真
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太