[4.7 J1第7節](埼玉)

※15:00開始

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 13 渡邊凌磨

DF 20 佐藤瑶大

MF 3 伊藤敦樹

MF 6 岩尾憲

MF 11 サミュエル・グスタフソン

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 24 松尾佑介

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 66 大畑歩夢

MF 8 小泉佳穂

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

FW 30 興梠慎三

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 3 木村誠二

DF 20 キム・テヒョン

DF 42 原田亘

MF 5 河原創

MF 6 福田晃斗

MF 23 菊地泰智

MF 88 長沼洋一

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

FW 21 堀米勇輝

控え

GK 12 コ・ボンジョ

DF 28 丸橋祐介

MF 8 中原輝

MF 19 森谷賢太郎

FW 13 横山歩夢

FW 22 富樫敬真

FW 99 マルセロ・ヒアン

監督

川井健太