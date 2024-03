“リアル”ぴえヨン、「【推しの子】イマーシブ・ラリー」に出没！「Dewar’s 12年 DISCOVER YOUR HIGHBALL」体験【まとめ記事】

株式会社刀は、2024年3月1日(金)東京・お台場に開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」の新プログラムとして、大人気の「【推しの子】イマーシブ・ラリー」内に、作中の人気キャラクター「ぴえヨン」がYoutubeや映像コンテンツを飛び出してリアルに登場する演出を2024年3月28日(木)から開始した。初日となる3月28日は、「【推しの子】イマーシブ・ラリー」のハイライトであるライブパートが実施されるステージに、多くのゲストが集まった。ファンからも大人気の覆面筋トレ系YouTuber「ぴえヨン」が登場!B小町のライブを大いに盛り上げた。鍛え抜かれたその肉体美、爽やかすぎる水色の海パン、そして元プロダンサーならではのキレッキレのダンス。徹底的にクオリティにこだわり抜いた”リアル”ぴえヨンに、ゲストは思いきりサイリウムを振り回して、大熱狂!【推しの子】の世界に完全没入していた。

バカルディ ジャパン株式会社が輸入し、サッポロビール株式会社が販売するスコッチウイスキーブランドのデュワーズは、1st(ファースト)・フィル・バーボンカスクでのダブルエイジ製法により、さらになめらかな味わいと芳醇な香りへと進化した「デュワーズ12年」のリニューアルを記念し、デュワーズブランドの誕生から現在に至る歴史と世界観を感じながら、新デュワーズ12年を使ったちょっと贅沢なハイボールを楽しむことができる体験型イベント「DISCOVER YOUR HIGHBALL」を六本木ヒルズカフェ/スペースにて2024年3月27日(水)よりオープンした。期間は31日(日)までの5日間限定。■PD20Wに対応、USB Type-Cポートを搭載!節電に最適、一括集中スイッチ付き電源タップサンワサプライ株式会社は、PD20W対応USB Type-Cポート+USB Aポート搭載、節電対策に最適な個別・一括集中スイッチ付きのタップ「TAP-B107UCシリーズ(4個口)」「TAP-B108UCシリーズ(6個口)」を発売した。USB Type-CポートとUSB Aポートをそれぞれ1ポート搭載しており、2台の機器を同時に充電可能だ。USB Type-CポートはPD20W対応で、また自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの接続機器を自動的に検知して最適な電流で充電することができる。接続機器ごとに電源をON・OFFできる個別スイッチと、まとめて電源をON・OFFできるブレーカー内蔵一括集中スイッチが付いている。個別スイッチは斜め配置を採用しており、押しやすいうえ、差したプラグやアダプタと干渉することなく使用できる。また、個別スイッチはランプ付きなので電源ON・OFF状況が一目でわかり、消し忘れを防止できる。■コンパクト&シンプル設計!音声をクリアに録音できる、ボイスレコーダーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、会議収録や講義、語学勉強、インタビューなど様々な場面で活用でき、最大64GBまでのmicroSDカードに対応したコンパクト&シンプル設計で使いやすい8GBメモリ内蔵のボイスレコーダー「400-SCNICR4BK」を発売した。本製品は、コンパクト&シンプル設計で使いやすいボイスレコーダー。会議収録、大学の講義、講演、語学勉強、インタビュー、ハラスメント対策など様々な場面で活用可能だ。マイクの向きを気にすることなく、360度集音できるステレオマイクを搭載している。ノイズキャンセル機能付きで、騒音のある環境でもしっかりと声を録音する。小型&軽量で持ち運びの際も便利だ。本体に8GBメモリを内蔵し、最大50時間の録音が可能だ。(※録音音質:NCの場合)最大64GBまでのmicroSDカード(別売り)への保存も可能で、最大420時間(※64GBの場合)録音もできる。■標準、Noble、Nanoに対応!周辺機器も併せてロックできる、パソコンセキュリティサンワサプライ株式会社は、標準、Noble、Nanoのセキュリティスロット3種に対応し、有線マウスなどの周辺機器も併せてロックできるパソコンセキュリティ「SL-94(南京錠タイプ)」「SL-95(ダイヤル錠タイプ)」の2種類を発売した。本製品は、セキュリティスロット取り付け部品と、セキュリティワイヤー、カギのセット。取り付け部品をパソコンのセキュリティスロットへ取り付け、ワイヤーをデスクの脚などに巻き付けてカギで固定することで、パソコンの盗難や不正な持ち出しを防止できる。取り付け部品には、周辺機器のケーブルを通すホール(φ5.5mmまで対応)付きで、有線タイプのマウスやテンキーなども同時に守る。セキュリティスロット取り付け部品は、3×7mmの標準タイプスロットに加え、DELLやhpなどのノートパソコンに備えられた約3.2×4.5mmのNoble Wedgeスロット、約2.5×6mmのNano Saverスロット、3種のセキュリティスロットに装着が可能だ。