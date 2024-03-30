相模原vs讃岐 スタメン発表
[3.30 J3第7節](ギオンス)
※13:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
DF 55 田代真一
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 27 西山拓実
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
FW 22 福井和樹
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 16 高野遼
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
FW 39 瀬沼優司
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
戸田和幸
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 2 臼井貫太
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 66 内田瑞己
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 11 吉田源太郎
MF 15 岩本和希
FW 10 川西翔太
FW 18 冨永虹七
控え
GK 32 松原快晟
DF 24 深港壮一郎
MF 6 長谷川隼
MF 9 高橋尚紀
MF 13 前川大河
FW 22 大野耀平
FW 26 小山聖也
監督
米山篤志
※13:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
DF 55 田代真一
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 27 西山拓実
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
FW 22 福井和樹
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 16 高野遼
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
FW 39 瀬沼優司
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
戸田和幸
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 2 臼井貫太
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 66 内田瑞己
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 11 吉田源太郎
MF 15 岩本和希
FW 10 川西翔太
FW 18 冨永虹七
控え
GK 32 松原快晟
DF 24 深港壮一郎
MF 6 長谷川隼
MF 9 高橋尚紀
MF 13 前川大河
FW 22 大野耀平
FW 26 小山聖也
監督
米山篤志