[3.30 J3第7節](ギオンス)

※13:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 4 山下諒時

DF 25 田中陸

DF 55 田代真一

MF 2 加藤大育

MF 6 徳永裕大

MF 8 橋本陸

MF 27 西山拓実

MF 28 ファブリシオ・バイアーノ

FW 22 福井和樹

FW 96 ブルーノ・サントス

控え

GK 23 川島康暉

DF 16 高野遼

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 15 前田泰良

MF 24 牧山晃政

FW 39 瀬沼優司

FW 66 栗原イブラヒムジュニア

監督

戸田和幸

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 2 臼井貫太

DF 3 宗近慧

DF 16 奥田雄大

DF 66 内田瑞己

MF 7 江口直生

MF 8 森勇人

MF 11 吉田源太郎

MF 15 岩本和希

FW 10 川西翔太

FW 18 冨永虹七

控え

GK 32 松原快晟

DF 24 深港壮一郎

MF 6 長谷川隼

MF 9 高橋尚紀

MF 13 前川大河

FW 22 大野耀平

FW 26 小山聖也

監督

米山篤志