琉球vsYS横浜 スタメン発表
[3.20 J3第5節](タピスタ)
※15:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 23 山内舟征
MF 6 岡澤昂星
MF 22 上原牧人
MF 24 佐藤祐太
MF 26 吉本武
MF 32 小川優介
FW 9 野田隆之介
FW 10 富所悠
控え
GK 1 六反勇治
DF 3 森侑里
DF 19 高安孝幸
MF 18 平松昇
FW 7 白井陽斗
FW 39 庵原篤人
FW 89 高木大輔
監督
金鍾成
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 16 児玉潤
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
DF 8 柳雄太郎
MF 10 山本凌太郎
MF 15 冨士田康人
MF 18 藤島樹騎也
MF 26 大越寛人
MF 50 中里崇宏
FW 23 道本大飛
FW 39 奥村晃司
控え
GK 31 岡本享也
DF 17 端野拓馬
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 13 ルクマン・ハキム
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
※15:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 23 山内舟征
MF 6 岡澤昂星
MF 22 上原牧人
MF 24 佐藤祐太
MF 26 吉本武
MF 32 小川優介
FW 9 野田隆之介
FW 10 富所悠
控え
GK 1 六反勇治
DF 3 森侑里
DF 19 高安孝幸
MF 18 平松昇
FW 7 白井陽斗
FW 39 庵原篤人
FW 89 高木大輔
金鍾成
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 16 児玉潤
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
DF 8 柳雄太郎
MF 10 山本凌太郎
MF 15 冨士田康人
MF 18 藤島樹騎也
MF 26 大越寛人
MF 50 中里崇宏
FW 23 道本大飛
FW 39 奥村晃司
控え
GK 31 岡本享也
DF 17 端野拓馬
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 13 ルクマン・ハキム
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅