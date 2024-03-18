¡Ú¾ÜÊó¡ÛJR²¬»³±ØÁ°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¡¡ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¡5¿Í¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷
¤¤ç¤¦¡Ê18Æü¡Ë¸á¸å0»þ55Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è±ØÁ°Ä®¤ÎJR²¬»³±ØÁ°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û»ö¸Î¸½¾ì¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾ÜÊó¡ÛJR²¬»³±ØÁ°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¡¡ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¡5¿Í¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JR²¬»³±ØÁ°¤Ë·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Å´À½¤ÎÂ¾ì¤Ê¤É¤¬Êø¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¶È°÷6¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÁ°¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎJR²¬»³±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊÉ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚÀ½¤Î·¿ÏÈ¤Î´Ö¤ËÀ¸¥³¥ó¤òÎ®¤·¹þ¤àºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³·¿ÏÈ¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6¿Í¤Îºî¶È°÷¤Ï²¬»³»ÔÆâ4¤«½ê¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á67ºÍ¤ÎÃËÀºî¶È°÷1¿Í¤¬»àË´¡¢¤Û¤«¤Î30Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷1¿Í¤â½Å½ý¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJR²¬»³±Ø¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£