世の中には自分に似た人が3人いるという俗説があるが、このほど イギリス からタイに向かう 飛行機 の中でそのうちの2人が出会ったようだ。偶然にも席が隣同士だった2人の男性は、容姿がそっくりなだけでなく名前や 趣味 が同じで、住んでいる地域も近かったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。英ウィルトシャー州トローブリッジ在住のマーク・ガーランドさん(Mark Garland、58)は、 飛行機 の中で不思議な 出会い を経験した。マークさんは今月2日、ロンドンからタイのバンコク行きの 飛行機 に乗るためチェックインの手続きをしようとした。

ところが、係員からは「すでにチェックイン済みですよ」と言われてしまったという。チェックインした覚えのないマークさんは係員がチケットの予約番号を確認するまでの間、チェックインカウンターで40分ほど待たされたそうだ。ようやくチェックインが済んだところでマークさんは、セキュリティチェックを終えて急いで搭乗ゲートに向かった。すると自分にそっくりな男性を見つけたそうで、マークさんは「ドッペルゲンガーに会ったんだ。それは鏡で自分を見るような感覚だった」と当時を振り返っている。マークさんは自分にそっくりな男性に声をかけ、パスポートを見せながら自己紹介したところ、相手の男性は笑い出して自分のパスポートをマークさんに見せた。なんとパスポートに記載された名前にはマーク・ガーランドとあり、容姿だけでなく名前まで同じだったのだ。ここでマークさんは、チェックインカウンターでの混乱が起きた理由を理解した。もう一人のマーク・ガーランドさん(Mark Garland、62)も、ドッペルゲンガーとの 出会い にかなり驚いたようで、のちに「搭乗ゲートに行くと、自分によく似た男性がいたんだ。でも私よりちょっと大きかったんだよね」と明かしている。さらに2人が 飛行機 に乗り込むと、驚くことに席が隣同士だったという。2人はバンコクまでの11時間半のフライトの間に会話がはずむ中で、62歳のマークさんがブリストル州ワームリーに住んでおり、58歳のマークさんの自宅から車で15分ほどしか離れていないことが分かった。また、58歳のマークさんはバスの運転手をしているが、62歳のマークさんは時々彼の運転するバスを利用していたり、共通の友人がいることまで分かった。さらにマークさんたちにはお互い4人の子供がおり、58歳のマークさんは結婚歴がなく、62歳のマークさんは妻と別居中で、2人とも独り身であることまで共通していた。それどころか、2人はタイ旅行という 趣味 も同じで、どちらも数十回タイを訪れているという。その後、2人は連絡を取り合い、タイで会ってビールを飲む予定まで立てたそうだ。2人のマークさんは、英ニュースコンテンツ配信メディア『SWNS』のインタビューで「この 出会い が永遠の絆だと感じている」と明かしており、58歳のマークさんは「(偶然の 出会い が)本当に嬉しかったんです」、そして62歳のマークさんは「一生の友人ができました」と語っている。