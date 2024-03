ソニー・ピクチャーズによるマーベル『ヴェノム』シリーズ第3弾のタイトルが、『Venom: The Last Dance』となることが明らかになった。あわせて、米公開日が2024年11月8日から10月25日へと繰り上げられている。米が伝えた。

トム・ハーディ主演の人気シリーズ。『ヴェノム』(2018)『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』(2021)に続く3作目となるが、『The Last Dance』の副題はこれが最後作になることを示唆している。

なお、“The Last Dance”はハーディが自身のInstagramで2023年11月にものでもある。

監督を務めるのは、シリーズで脚本・製作を担当したケリー・マーセル。マーセルは、ハーディと共に取り組んだ原案を基に脚本を執筆し、両者はプロデュースも兼任。ソニー・ピクチャーズのマーベル映画シリーズで常連組となるアヴィ・アラッドほかマット・トルマック、エイミー・パスカル、ハッチ・パーカーも製作に名を連ねる。

マーベル映画『ドクター・ストレンジ』シリーズのモルド役で知られるキウェテル・イジョフォー、「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」(2020-)で注目されたジュノー・テンプルが新キャストとして参加。プロットなどの詳細は明かされていない。

本作はハリウッドの脚本家ストライキ最中となる2023年6月にクランクイン。その後、俳優ストライキも開始されたため一時撮影を中断し、11月に再始動していた。

『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』時、日本のソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは原題を尊重する。これに変わりがなければ、本作の邦題も『ヴェノム:ザ・ラスト・ダンス』といった具合になりそうだ。

『Venom: The Last Dance(原題)』は2024年10月25日、US公開。このユニバースでは本作のほか、『クレイヴン・ザ・ハンター』も8月30日にUS公開(日本公開は秋予定)。2月に登場されたとあわせて、2024年は3作のSSU映画が劇場公開される形となる。

Source:

The post first appeared on .