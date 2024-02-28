¡Ö·ÝÇ½¥×¥í¤¬³ÍÆÀ°ÕÍß¡×°ÂÅÄÀ®Èþ¡¢É×¡¦ÌÚÍü·ûÉð¤È¤Î20ºÐÄ¹½÷¡ÖÈþ¿Í´é¸ø³«¡×¤Ïà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹á¤«
½÷Í¥¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¡Ê57¡Ë¤¬£²·î13Æü¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢·ëº§30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÌÚÍü·ûÉð¡Ê61¡Ë¤È¤Î±ßËþ¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£³»Ò¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤Î´é¼Ì¿¿¤òà²ò¶Øá¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÅÄ¤Ï28ºÐÄ¹ÃË¡¢24ºÐ¼¡ÃË¡¢20ºÐÄ¹½÷¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡Ô¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ç¡Ä¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¡Õ¤Ê¤É¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¡¢£³»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²èÌÌ¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ÂÅÄ¤Î¼êºî¤ê¤À¤È¤¤¤¦ÊÔ¤ßÊª¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿£±Ëç¤À¤±¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Î½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤È°ÂÅÄ¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Èþ¿Í´é¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤â¡Ô¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡Õ¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÎò¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤à°ìÈÌ¿Íá¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤Î´é¤ò¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
°ÂÅÄ¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ç81Ç¯¤Ë²Ö²¦¡Ø¥Ó¥ª¥ì¡Ù¤ÎCM¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ç82Ç¯¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¡¼¥à¥¹¥¤¡¼¥È¥Û¡¼¥à¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ç83Ç¯¤Ë¤ÏµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÍâÇ¯Æ±Ì¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿ÈþËÆ¤È²ÎÀ¼¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ê¡¢¡Ç88Ç¯¡Ø¿Æ»Ò¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ç89Ç¯¡ØÆ±¡¦µé¡¦À¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¼¡¡¹¼ç±é¡£¤½¤·¤Æ±Ç²è¡Ø¤½¤í¤Ð¤ó¤º¤¯¡Ù¡Ê¡Ç86Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÚÍü¤È¡Ç94Ç¯¤Ë·ëº§¡£Íâ¡Ç95Ç¯¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤òÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅªÈèÏ«¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤âÉ×ÉØ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÍü¤Ï¸½ºß¡¢£±·î´ü¤Î¡Ø½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÌó24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±éÃæ¡£·ëº§¸å¤Ï£³ÅÙ¤Î½Ð»º¤ÇÄ¹´üµÙ¶È¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¤°ÂÅÄ¤¬º£²ó¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢É×¤ä²ÈÂ²¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
°ÂÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢ÌÚÍü¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÄ¹½÷¤ËÂÐ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´é¼Ì¿¿¤òà²ò¶Øá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹½÷¤¬º£¸å²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬ÍÄ¾¯´ü¡¢¼«¿È¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥í¥±Ãæ¤ËÆüËÜ¤Î¼«Âð¤Çµã¤Â³¤±¤¿¤¿¤á¡¢¶ÛµÞµ¢¹ñ¤·¤¿ÏÃ¤ä¡¢É×¤ÎÌÚÍü¤È¡Ô¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎàÂçÊªÆóÀ¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢²æ¡¹¤â´Þ¤á¼þ¤ê¤Î·ÝÇ½¥×¥í¤«¤é¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¡ØÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í¼Ò°÷¡Ë
»ëÄ°Î¨¤Ë¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó³¦¤«¤é¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÄ¹½÷¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ÂÎÏ¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æü¡¹¿ô»ú¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë³Æ¶É¤âÍß¤·¤¤¿Íºà¤Ç¤¹¤è¡£ÊÔÀ®²ñµÄ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ø¤Þ¤º¤ÏÆÃÈÖ¤Ê¤É¤Ë²¿¤È¤«½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌ±Êü¶É¼Ò°÷¡Ë
¼Â¤Ï°ÂÅÄ¤Ïà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈáÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÚÍü¤¬£±·î31ÆüÉÕ¤Î¡Ø¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°ÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤Ê¤ë¤µ¤ó¡Ê°ÂÅÄ¡Ë¤Ï²¶¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Õ¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ£µ¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤Êý¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÌÚÍü¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤ÏÉ×¤ò´Þ¤á¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹á¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¹¥Ý¤ÇÌÚÍü¤Ï¡Ø½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤Ê¤ë¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤ªÀµ·î¹±Îã¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¤º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¡Õ¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤³¤È¤¬·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤È¤¹¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢º£²óÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤â¡¢°ÂÅÄ°ìÎ®¤Î¡¢²¿¤é¤«¤Îà´ÑÂ¬µ¤µåáÅª¤Ê·×»»¤ä°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÚÍü¤ÎÁêÊý¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤ÎÄ¹½÷¤¬ÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á¡Ê34¡Ë¤È¤·¤Æ½÷Í¥³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÅÄ¤Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¡Ô·ûÉð¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÅÜ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢Ä¹½÷¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥¥ã¥é¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¶½Ì£¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤¤¤¿¡£ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó£²À¤¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¤âà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹á¤Î°ì´Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit