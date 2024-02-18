»þµë°Ê¾å¤Ë¡ÖÅê¤²Á¬¡×¤Ç²Ô¤°µï¼ò²°Å¹°÷¡Ä¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à°û¿©¶È³¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÕÍß¤ò¾å¤²¤ëÈëºö
¡¡Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬Æ¯¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµï¼ò²°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ó¡¼¥ë110±ß¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë99±ß¡Ä¡Ä»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê³Ê°ÂÎÁ¶â¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¿¤ó¤È£¡×¡£¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ç¤ÏÅê¤²Á¬µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò2022Ç¯6·î¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÅê¤²Á¬¡×¤ÇÊÑ²½¤·¤¿Æ¯¤¯°Õ¼±
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¡Ö¿ßË¼¤ÈÅ¹Æâ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë²ó¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥êÆ³Æþ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢Åê¤²Á¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Êµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥Ã¥×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¹Ä¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢¥Á¥Ã¥×¤Î²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤¬Åê¤²Á¬¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¯°Õ¼±¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂ£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤â²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¾¯³Û¤Ç¤â¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¿·¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤À¤±µëÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¢¡²áµî¤Ë¤Ï1Æü¤Ç2Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤À·Ð¸³¤â
¡¡¤â¤È¤â¤È²ñÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢µï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤¿ºòº£¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ÎËµ¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢µÒ¤ÎÊý¤¬Í§¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÂç¿Í¿ô¤ÇÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â¿Ê¤ó¤ÇºâÉÛ¤ÎÉ³¤â¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡µá¿Í¤ËÇº¤à°û¿©¶È³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¡©
¡¡¤½¤ÎÁí³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È2Ëü±ß°Ê¾å¡£ÄÌ¾ï¤Î»þµë¤¬1200±ß¤Ç¡¢¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï1Æü8»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Æü9600±ß¡£Åê¤²Á¬¤À¤±¤Ç¡¢2Æü°Ê¾åÊ¬¤Î²Ô¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤À¡£
¡ÖÂç¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é100±ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£½µ5ÆüÆ¯¤¤¤ÆËè²ó100±ß¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢·î¤Ë2000±ß¤âµëÎÁ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£Åê¤²Á¬¤òµ¤·Ú¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢µÒ¤ä¡¢Ì´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢µëÎÁ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÛ¿®¼Ô¤Ø¤ÎÅê¤²Á¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢°û¿©¶È¤ÎÅ¹°÷¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬º£¸å¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢Æ¯¤¼ê¤â»þµë°Ê¾å¤Ë²Ô¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¡£µá¿Í¤ËÇº¤à°û¿©¶È³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÅÄÃÎÆ»¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡¿¤¿¤ó¤È£¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-45-13 ¥Õ¥½¥¦¥Ó¥ë¡Ë¡ä
¡¡¥Ó¡¼¥ë110±ß¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë99±ß¡Ä¡Ä»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê³Ê°ÂÎÁ¶â¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¿¤ó¤È£¡×¡£¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ç¤ÏÅê¤²Á¬µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò2022Ç¯6·î¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÅê¤²Á¬¡×¤ÇÊÑ²½¤·¤¿Æ¯¤¯°Õ¼±
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¡Ö¿ßË¼¤ÈÅ¹Æâ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë²ó¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥êÆ³Æþ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢Åê¤²Á¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤¬Åê¤²Á¬¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¯°Õ¼±¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂ£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤â²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¾¯³Û¤Ç¤â¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¿·¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤À¤±µëÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¢¡²áµî¤Ë¤Ï1Æü¤Ç2Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤À·Ð¸³¤â
¡¡¤â¤È¤â¤È²ñÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢µï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤¿ºòº£¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ÎËµ¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢µÒ¤ÎÊý¤¬Í§¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÂç¿Í¿ô¤ÇÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â¿Ê¤ó¤ÇºâÉÛ¤ÎÉ³¤â¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡µá¿Í¤ËÇº¤à°û¿©¶È³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¡©
¡¡¤½¤ÎÁí³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È2Ëü±ß°Ê¾å¡£ÄÌ¾ï¤Î»þµë¤¬1200±ß¤Ç¡¢¤À¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï1Æü8»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Æü9600±ß¡£Åê¤²Á¬¤À¤±¤Ç¡¢2Æü°Ê¾åÊ¬¤Î²Ô¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤À¡£
¡ÖÂç¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é100±ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£½µ5ÆüÆ¯¤¤¤ÆËè²ó100±ß¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢·î¤Ë2000±ß¤âµëÎÁ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£Åê¤²Á¬¤òµ¤·Ú¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢µÒ¤ä¡¢Ì´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢µëÎÁ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÛ¿®¼Ô¤Ø¤ÎÅê¤²Á¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢°û¿©¶È¤ÎÅ¹°÷¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬º£¸å¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢Æ¯¤¼ê¤â»þµë°Ê¾å¤Ë²Ô¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¡£µá¿Í¤ËÇº¤à°û¿©¶È³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÅÄÃÎÆ»¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡¿¤¿¤ó¤È£¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-45-13 ¥Õ¥½¥¦¥Ó¥ë¡Ë¡ä