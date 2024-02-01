¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤òÃí°Õ¤·¤¿Í§¿Í¤¬¼ê»æ¤ò¸ø³«¤Ø¡Öº£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡× ²óÁÛÏ¿¤â½ÐÈÇ
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢²óÁÛÏ¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤òÈãÈ½¤·¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤¿¼ê»æ¤ò¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥ß¥é¡¼¤¬£³£±Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¸µ¥Ý¥íÃç´Ö¤Ç¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ó»á¡£¤¢¤¨¤Æ¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥É»á¤Ï¸½ºß¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ò¡Ö»ä¤¬²ñ¤Ã¤¿ÃË¤È¤ÏÁ´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï²óÁÛÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥É»á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¥Ï¥ê¡¼¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤À¼«Ê¬¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¥¹¤ÎÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿ò¹â¤ÊÂçµÁ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤«¤éÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢Æ±»á¤Ï¼ê»æ¤ò¸ø³«¸å¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥ë¡¼¥É¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤·¤¿²óÁÛÏ¿¤ò½ÐÈÇÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ß¥é¡¼»æ¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£