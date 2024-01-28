¤³¤ì¤Ï½õ¤«¤ë¡ª¡Ä·Ù»ëÄ£¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤ò¤¦¤Þ¤¯Â«¤Í¤ë¡×¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡¡Íí¤ß¤Ë¤¯¤¤ÊýË¡¤ËÂçÈ¿¶Á
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¡¼¥ÉÎà¡£¡ÖÌµÂ¤ºî¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¿¤é¥³¡¼¥É¤¬Íí¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë8¤Î»ú¤Ë´¬¤¤¤Æ¡Ä·Ù»ëÄ£¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤ò¤¦¤Þ¤¯Â«¤Í¤ëÊýË¡¡×
¥³¡¼¥É¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@MPD_bousai¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤¹¤ëÊýË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ù»ëÄ£¤¬¶µ¤¨¤ë¥³¡¼¥É¤Î¼ýÇ¼ÊýË¡¡Û
¡ÊÒÊý¤Î¼ê¤Î¾®»Ø¤È¿Æ»Ø¤Ë¥³¡¼¥É¤ò´¬¤¡¢8¤Î»ú¤ò¤Ä¤¯¤ë
¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î¥³¡¼¥É¤â8¤Î»ú¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯
£»Ä¤ê¤Î¥³¡¼¥É¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥É¤ÎÀèÃ¼¤ò8¤Î»ú¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë
¤È¿ÂÐÂ¦¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀèÃ¼¤â¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é´°À®
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8¤Î»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂ«¤Í¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤ËÍí¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£Ä¹¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¤¤Ä¤â¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öº£Æü¤Î¥Þ¥áÃÎ¼±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö»È¤¤¤«¤±¤Î»É½«»å¤äÌÓ»å¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥³¡¼¥É¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë²«¿§¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤ò´¬¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÀèÃ¼¤Î°ÌÃÖ¤¬¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷ÉôºÒ³²ÂÐºö²Ý¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤ÎÅÅ¸»¥³¡¼¥É¼ýÇ¼