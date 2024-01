3人組バンド・GOOD ON THE REELが24日、公式サイトを通じて元メンバーの伊丸岡亮太さんが20日に死去したことを報告した。公式サイトにて「GOOD ON THE REELのメンバーであった伊丸岡亮太が1月20日(土)に永眠致しました。脱退後も友人であった故人のご冥福を心より祈りつつ、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。「尚、葬儀はご遺族の意向により、近親者、メンバー、親しい関係者で執り行われました。皆さまにおかれましては、静かに故人をお見送りいただけますようお願い申し上げます」とし、「ご声援をいただいたファンの皆さま、並びに関係者の皆さまからは生前よりご厚情を賜り、心より感謝申し上げます」と記した。GOOD ON THE REELは、同じ学校で出会ったメンバーで2006年に結成。バンド名は「なんか良い感じ」の意味となっている。伊丸岡さんはギターを担当。23年3月に体調不良のため脱退していた。バンドは同年4月より千野隆尋(V)、岡崎広平(G)、宇佐美友啓(B)の3人による新体制となった。