¤³¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÂçÎÌÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬°ìÅ¾¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëŽ¢2¤Ä¤ÎÍ×°øŽ£¤È¤Ï
¢£ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÁÏ¶È¼Ô¡¦Æ£ÅÄÅÄ¤Î¡ÖÀë¸ÀÊ¸¡×
29Ç¯Á°¤Î12·î¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÁ´¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÀë¸ÀÊ¸¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸¤ò½ñ¤¤¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡ËÆ£ÅÄÅÄ(¤Õ¤¸¤¿¤Ç¤ó)»á¤ÏÂç¤Þ¤¸¤á¤À¡£ÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤³¤ÎÀè10Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥Ç¥Õ¥ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ø²Á³ÊÇË²õ¡Ù¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçÉýÃÍ²¼¤²¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÖÀë¸À¡×¤òÃé¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
400±ß¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¡¢130±ß¡½¡½¤¤¤äÊ¿Æü¤Ï65±ß¡½¡½¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¡Ö²Á³ÊÇË²õË¤¡×¤ËÄ¾·â¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï·âÄÀ¡¢¤«¤¹¤á¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÏÂçÇË¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ë»²Àï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬µùÉ×¤ÎÍø¤òÆÀ¤ë¡£°Ê¹ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬È×ÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤Ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢3°Ì¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¶È³¦¹½Â¤¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤òÅ±Âà¤·¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËºÆ¾åÎ¦¤¹¤ë¤â¡¢¾å°Ì3¼Ò¤Î²ç¾ë¤¬Êø¤»¤Ê¤¤¡£19Ç¯¤Ë¤Ï23Å¹¤ÎÂçÎÌÊÄÅ¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½2³ä¡¢1¥«·î¤Ç12Å¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÊÄº¿¤Ë¡¢
¡Ö¤Þ¤¿Å±Âà¤«¡×
¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¹¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÂçÎÌÊÄÅ¹¡×¤³¤½¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°µÕ½±¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£4Ç¯È¾¤Ç2.7ÇÜ¤ËµÞÁý¡¢Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ130¡óÄ¶
Åö»þ¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Î±¿±Ä¤Ï2¼Ò¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÎÌÊÄÅ¹¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Á°¼Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×±¿±ÄÅ¹ÊÞ¤À¡£¡Ö¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡¢¸Å¤¤±¿±ÄÅ¹ÊÞ¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢¿·Å¹ÊÞ¤òËèÇ¯30Å¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
19Ç¯»þÅÀ¤Ç76Å¹¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï141Å¹¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï177Å¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙËö¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï207Å¹¤Ø¡£4Ç¯È¾¤Ç2.7ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¹ÊÞÁý¤ËÈ¼¤¤¡¢Çä¾å¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Èæ130¡óÄ¶¤òÃ£À®¤·¡¢º£´üÇä¾å¤Ï200²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£
Çä¾å219²¯±ß¡¢¶È³¦3°Ì¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨Çä¾å¡á21Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ÎÍ×ÅÀ¤È³µÀâ¡×¤è¤ê
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¡×¾¦ÉÊ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°µÞÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹ª¤ß¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢19Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÌîÂ¼°ìÍµ»á¡Ê¸½¼ÒÄ¹¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£»á¤¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤ò´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î3¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¡×¤¿¤á¡¢½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¦ÉÊ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Âç¤¤µ¡×¡Ê¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¤È¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¶ËÃ¼¤Ë¡£
¤½¤Î¶ËÃ¼¤µ¤Ï¡¢Æ±¶È³¦¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥É¥à¥É¥à¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¥É¥à¥É¥à¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢½÷À¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÆ£ùõÇ¦»á¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¼Ò¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥é¥Ü´ë¶È¤ÈÀ©ºî¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²èÁü¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¢£ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆù¡×
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤«¡£Æù¤¬ÊÂ¤Ö¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿§¤Ï2¿§¡£Ãã¿§¤È²«¿§¡£Æù¤È¥Á¡¼¥º¤À¡£¤³¤Î2¿§¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ä½ÅÎÌ¤Ê¤É¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×Ãæ¿´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬»Ù¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤â
¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼³¦¤ò¸«¤ª¤í¤¹¥é¥¹¥Ü¥¹¡ª¡×
¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÀã¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×
¤Ê¤É¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤³¤½¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤À¡£SNS¤Ë¤Ï
¡Ö°ìÅÙÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤ÊÅê¹Æ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¡×Å¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¾¦ÉÊ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁý²Ã¡×¤ò¿Þ¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¡×¤Ë¤ÏÅ¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¹ðÍ½»»¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½áÂô¤Ê¸¶»ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÉÑ½Ð¤¹¤ë¡£¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥¿¥Þ¤ò»È¤¦¡£
¤½¤Î¹¥Îã¤¬¡¢19Ç¯1·î¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°²¼ËÌÂôÅ¹¤Î³«Å¹¹ðÃÎ¤À¡£»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»æ¡×¤À¤±¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÐÅ¹Í×Ë¾¤È¼«¼Ò¤ÎÊÖ¿®¤ò¡¢µðÂç¤Ê»æ¤Ë°õºþ¤·¡¢³«Å¹¹©»öÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÁë°ìÌÌ¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡Öºî¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¡ª¡¡¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ò¹©»öÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂ¨ºÂ¤Ë±þ¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Þºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î×¾ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¼þÊÕ¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤»þ¹ï¤òÄ´¤Ù¡¢Å½¤êÉÕ¤±ºî¶È½ªÎ»¤È¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È»þ¹ï¤ò¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤³¤Î¹ðÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢3»þ´Ö¤Ç10Ëü¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«¼Ò¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SNSÅê¹Æ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¸ý¥³¥ß¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´ðËÜ¤òÅ°Äì¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¤È¤³¤í¤Ë¤³¤½¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ADFEST2021¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹¹ðº×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥í¡¼¥¿¥¹ÉôÌç ¥·¥ë¥Ð¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×¤Î½ÄÆÉ¤ß¹¹ð
Æ±¹¹ðº×¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£21Ç¯1·î¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¶áÎÙ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¤·¤¿¡¢¿â¤ìËë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤Î2¸®ÎÙ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó¤¬º£Æü¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¬¤¤¤ËÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¥Ð¤ò°¦¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ
¤Á¤«¤¯¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó
¤Î¤¤¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤ò»×¤¦¤È¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢
¾¡¼ê¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÈà¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î»ä¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢²£¤ËÆÉ¤à¤È¡Ö¤Í¤®¤é¤¤¤È´¶¼Õ¡×¤ÎÊ¸¾Ï¤À¤¬¡¢º¸¤Î1Ê¸»ú¤º¤Ä¤ò½Ä¤ËÆÉ¤à¤È¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¾¡¥Á¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÄÅ¹¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡Ö»¿ÈÝ¡×¤³¤½¡¢ÌîÂ¼¼ÒÄ¹¤ÎÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»¿¡×¤È¡ÖÈÝ¡×¡¢Î¾Êý¤ÎÁØ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬ÇÜ¤Õ¤¨¤ë¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¯»ñ¶â¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀÚÇ÷´¶¤¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢ADFEST2021¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹¹ðº×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖPR ¥í¡¼¥¿¥¹ÉôÌç ¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥í¡¼¥¿¥¹ÉôÌç ¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¡×¤Î2¤Ä¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤ò´µ¯¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°µÞÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¹¥Î©ÃÏ¤Ë¹¥¾ò·ï¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«
µÞÀ®Ä¹¤Î2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢23Ç¯11·î¤ËÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÎÀ×ÃÏ¤À¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ï¥³¥í¥Ê°Ê¹ßÅ¹ÊÞ¿ô¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯3·î´ü¤Ë405Å¹¤¢¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢23Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï333Å¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë70Å¹°Ê¾å¤ÎÊÄÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µï¼ò²°¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¤âÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹¥Î©ÃÏ¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢½ÐÅ¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½ÐÅ¹¾ò·ï¤âÍÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿20¡Á21Ç¯¾å´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÉÔÆ°»º¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡ÖÁí¤¸¤Æ¶õ¼¼¤¬Â¿¤¯¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÂ¦¤¬ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÄÂÎÁ¿å½à¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÊÅ¹ÊÞÄÂÎÁ¥È¥ì¥ó¥É2021½Õ¡Ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¥Î©ÃÏ¤Ë¹¥¾ò·ï¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ÐÅ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎµÞÀ®Ä¹Í×°ø¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°µÞÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÅ±ÂàÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¡¢½ÐÅ¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³°ÉôÍ×°ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÉôÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö±¿¡×¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÁý¤ä¤·¡¢¡ÖÅØÎÏ¡×¤ÇÇä¾å¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µÞÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Å¹ÊÞÅö¤¿¤ê¤Î·î¾¦¤Ï¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¾å²ó¤ë
¤³¤³¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¾å°Ì2¼Ò¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ë¤È¤Îº¹¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¸½ºß¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ÎÇä¾å¤Ï200²¯±ß¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï7000²¯±ß¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï1189²¯±ß¡£º¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¤¡£
°ìÅ¹ÊÞÅö¤¿¤ê·î¾¦¡Ê1¥«·î¤ÎÇä¾å¡Ë¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï840Ëü±ß¼å¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2000Ëü±ß¡£º¹¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¾¡¥Á¡×¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î767Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¡£
¢¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡áÅö´ü¸«¹þ¤è¤ê»»½Ð¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡á22Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ
¤·¤«¤·¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£
Î®Æ°»ñ»º¡Ê¸½ÍÂ¶â¤Ê¤É¡Ë¤¬¸º¤ê¡¢Î®Æ°ÉéºÄ¡Ê¶á¡¹¤ËÊÖ¤¹¼Ú¶â¤Ê¤É¡Ë¤¬Áý¤¨¤¿¡£·ë²Ì¡¢Ã»´ü°ÂÁ´À¤Î»ØÉ¸¡ÖÎ®Æ°ÈæÎ¨¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ï40.9¡ó¤È¤¤¤¦Äã¤¤ÃÍ¤Ë¡£¶È³¦¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï100¡ó¤òÀÚ¤ë¤È¡¢´í¸±¿å°è¤À¡£ÂçÎÌ½ÐÅ¹¤Î¤¿¤á¤Î¼ê»ý¤Á»ñ¶âÉÔÂ¤ò¡¢¼ÚÆþ¤ÇÏÅ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£µÞÀ®Ä¹¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨464É´Ëü±ß¡Ê¸½¶âÍÂ¶â¡¦Çä³Ý¶â¤Ê¤É¡áÎ®Æ°»ñ»º¡Ë¡à1136É´Ëü±ß¡Ê»ÅÆþ¤ÎÇã³Ý¶â¤ä1Ç¯°ÊÆâ¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ÚÆþ¤Ê¤É¡áÎ®Æ°ÉéºÄ¡Ë¡£ÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤ÉÃ»´ü°ÂÁ´À¤¬Äã¤¤¡£¡Ê¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ 2022Ç¯12·î31Æü Âè6´ü·è»»¸ø¹ð¤è¤ê»»½Ð¡Ë
¢£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¼¡¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÄ¶¤¨
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ê¤é¡¢²ÃÌÁ¼Ô¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬½ÐÅ¹»ñ¶â¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÌîÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢23Ç¯6·î¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç
¡Ö28Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë500Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò300Å¹ÊÞ¤Ë¤¹¤ë¡×
¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¤ÎÌó200Å¹¤ÎÂçÈ¾¤¬Ä¾±Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é½ÐÅ¹¤¹¤ë300Å¹¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤À¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç60Å¹¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º½ÐÅ¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÇ¯´Ö4Å¹ÊÞÄøÅÙ¡Ê23Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¡£15ÇÜ¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£
¤³¤ì¤âÆñ¤·¤¤¡£²ÃÌÁ´ð½à¤¬¸·¤·¤¤¤«¤é¤À¡£3Ç¯°Ê¾å¤Î»ö¶È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò·×²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÃ¦¥µ¥é¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁÏÎ©7´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËÉÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£²ÃÌÁ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÁÊµá¤Ç¤¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢³¤³°¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¼¡¤®¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¿¤Ó¤·¤í¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÌîÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ÎÍýÇ°¤ò¡ÖËÜÊª¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¸À¤¦¡£
ËÜÊª¤È¤Ï²¿¤«¡£¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤³¤½ËÜÊª¡×¡£¤½¤¦»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤ì¤À¤±Áý¤ä¤»¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹·ÑÂ³¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
´ØÃ« ¿®Ç·¡Ê¤»¤¤ä¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î
´ë¶È¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î ´ØÃ« ¿®Ç·¡Ë