Ã±Ç¯¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿±Û¤¨¡ª¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú³ÍÆÀ¤Ø¥µ¥¦¥¸¤¬¡ÖÇ¯Êð£±£±£°£°²¯±ß¡×¤Î¥®¥¬¥ª¥Õ¥¡¡¼½àÈ÷¡¡
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·ÏÅê»ñµ¡´Ø¡Ö£Ð£É£Æ¡×¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡Ë¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æà¥®¥¬¥ª¥Õ¥¡¡¼á¤ÇºÆ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¤Î¹ç°ÕÊóÆ»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬Ä¶ÇË³Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£Ë£Ó£Á¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¸ø¶¦Åê»ñ´ð¶â¡Ê£Ð£É£Æ¡Ë¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï£Ð£Ó£Ç¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢£Ð£É£Æ¤Ï¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È¤Î·ÀÌó¤¬¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎàºÇÂç¤ÎÅê»ñá¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£Ð£É£Æ¤Ï¹ñÆâ¤Î£´¥¯¥é¥Ö¤òºòÇ¯Çã¼ý¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ë¥Ò¥é¥ë¤¬Ç¯Êð£·²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£±£°£°²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤ë£Ð£É£Æ¤Î»ñ¶â¤ÏÌµ¿ÔÂ¢¤Ç¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¹ñ²È¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ëÊý¿Ë¡££·²¯¥æ¡¼¥í¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢ºÆ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ìó£±£±£°£°²¯±ß¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ç¯Êð³Û¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£°£¸²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î£±£°Ç¯·ÀÌó¤ò¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç¾å²ó¤ë¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç¹ñ²ÈÍ½»»µé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¿´¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£