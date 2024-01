Appleは2010年1月にiPadを発表してから12年間、毎年新しいバージョンのiPadを発表し続けてきましたが、2023年にはついに新しいiPadがリリースされることはありませんでした。Apple関連のニュースサイトであるMacRumorは過去12年間のiPadリリースの歴史を分析しながら、2024年に登場するとウワサされている新型iPadについてまとめています。

Apple Just Broke a Tradition It Held for 12 Years - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/01/01/apple-just-broke-a-tradition-it-held-for-12-years/

No new iPads in 2023: Apple ends yearly streak of introducing new iPads for 12 years | iMore

https://www.imore.com/apple/no-new-ipads-in-2023-apple-ends-yearly-streak-of-introducing-new-ipads-for-12-years

MacRumorが示したiPadリリースの歴史は以下の通り。

2010年:iPad(第1世代)

2011年:iPad 2

2012年:iPad(第3世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第1世代)

2013年:iPad Air(第1世代)、iPad mini 2

2014年:iPad Air 2、iPad mini 3

2015年:iPad mini 4、iPad Pro 12.9インチ(第1世代)

2016年:iPad Pro 9.7インチ

2017年:iPad(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第2世代)、iPad Pro 10.5インチ

2018年:iPad(第6世代)、iPad Pro 11インチ(第1世代)、iPad Pro 12.9インチ(第3世代)

2019年:iPad(第7世代)、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)

2020年:iPad(第8世代)、iPad Air(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第2世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)

2021年:iPad(第9世代)、iPad mini(第6世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)

2022年:iPad(第10世代)、iPad Air(第5世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)

2023年:なし

iPadリリースのタイムラインを見ると、2010年と2011年、2016年には1種のみがリリースされていますが、2020年、2021年、2022年と続けて4台の新しいiPadが登場していました。Apple関連のニュースを扱うメディアのiMoreは、2020年から2022年にかけて新型iPadが多数登場した理由を「新型コロナウイルスのパンデミックにより、タブレットの需要が増加したため」と指摘しています。

MacRumorは2023年に新しいリリースがなかった理由について、大きく分けて2つの推測を示しています。ひとつ目は「iPadがより高度に発展して広く普及するにつれて、頻繁なアップグレードの緊急性が低下し、Appleはタブレット戦略を再評価し、デバイスの方向性について熟考する必要に迫られている」というものです。

また、iPadはラインナップが複雑化していたり、iPadOSの方向性について議論されたりと、さまざまな批判を受けることがあります。そのため、「Appleは新作リリースを1年間休止することで、今後はより明確な目的意識を持ってラインナップを再構築する計画なのかもしれません」とMacRumorは推測しています。実際に、2023年12月にBloombergが報じた内容によると、AppleはMacとiPadの売上を回復させるために複数の新モデルを2024年初頭に計画中だと指摘されています。

Appleが2024年初頭に複数の新型iPad&M3搭載MacBook Airのリリースを計画しているとの報道 - GIGAZINE

その他の具体的なアップグレードについて、ウワサやアナリストの予測によると、2024年はiPadの方向性やラインナップにとってかなり重要な年になるとMacRumorは述べています。MacRumorによると、2023年末までに挙がっていた予測では、「エントリーレベルのすべてのiPadがハードウェアを刷新する」「iPad Proには、有機ELディスプレイ、2023年に発表したM3チップ、新しい『ラップトップのような』キーボードアクセサリなど、少なくとも12個の新機能が導入される」と考えられています。さらに、2024年には過去12年で前例のない「6つのiPad」を発売する可能性があるとウワサされています。