飛行機や列車などでの“席を譲る、譲らない”といったやりとりはこれまでにも話題になったが、海外掲示板サイト『Reddit』で飛行機に乗った際に妊婦に席を譲ることを拒否した男性の投稿が注目を集めている。男性は理由があって追加料金を支払い、座席を予約していたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

ブルガリア出身の「michaeldonelly」というアカウント名の50代の男性(以下、マイケルさん)が12月15日、『Reddit』に飛行機での経験を投稿したところ物議を醸した。彼は「飛行機の座席を妊婦に譲らなかった僕って最低なのか?」と題して、妊婦に座席を譲らなかった自分の行動についての意見を求めていた。

投稿によると、マイケルさんは休暇中に単独で家族に会うため飛行機に乗って5時間以上を移動したとのことだ。ところがその飛行機に搭乗する際、嫌な思いをすることになった。マイケルさんは持病を抱えているため、いつでもトイレが利用できるように追加料金を支払って最後部から2列目の通路側の席を予約していた。彼はこのように綴っている。

「女性がやって来て、『トイレに近い席に座りたいので席を譲って欲しい』と頼んできたんです。彼女は妊娠しているようでしたが、特に辛そうには見えませんでした。彼女の状況には同情はしますが、僕は持病があってこの席に追加料金を支払っていたんです。それに彼女が事前に通路側の席を予約していなかったことを考えると、このまま席を譲るのはフェアじゃないなと感じました。」

「彼女に『席を譲るべきだ』と詰め寄られる中、乗務員は間に入って仲裁もしなかったんですよ。また、僕の席以外の通路側の席やトイレの近くの席も全て埋まっていたようなんです。僕は彼女に『今後は飛行機に乗る時、トイレから遠い席で健康に問題があるようであれば、事前に医師に相談するように』と勧めました。」

最終的にマイケルさんは席を譲らずに済んだようだが、彼がこの件を家族に話したところ、「自分が不憫な思いをしても妊婦に席を譲るべきだった」と非難されたそうだ。

納得のいかないマイケルさんは、投稿の最後に「この女性と乗務員は適切な手続きを経て処理する代わりに、僕をターゲットにして対処しようとしたんです。それでも僕が悪いのか?」と意見を求めた。するとこのような声が寄せられた。

「彼女は誰かが譲ってくれるだろうと思っていて、座席に追加料金を払うことをしなかったんじゃないの?」

「追加料金を払っているのに、『席を譲らない嫌な奴』という人々の考えにうんざりだね。特定の座席が必要ならその分の追加料金を払うべきだ。」

「妊婦ならトイレが近いことは分かっているはず。なぜ事前に計画を立てなかったんだろうか?」

ほとんどの人は妊婦ではなく、男性を擁護したようだ。また妊娠中の女性からは、「私はクローン病を持つ妊婦だけど、投稿者を擁護します」という声が寄せられている。この女性は「私なら自分の状況を理解した上で、必要な座席を予約します」と述べていた。

なおテックインサイト編集部ではマイケルさんに、妊婦はその後「他の乗客にも席を譲ってもらおうと声をかけていたのか?」などをうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに『Reddit』には、2020年10月頃にも「妊婦の女性に席を譲らなかったんだけど、僕ってそんなに最低?」と投稿した内容が物議を醸していた。男性は立ちっぱなしの仕事でかなり疲れてバスに乗り、空いている席に座ることができたが、その後乗車してきた妊婦に席を譲るよう頼まれて断ったという。この時、寄せられたコメントもほとんどが男性を擁護するものだった。

画像は『New York Post 2023年12月27日付「Man praised for refusing to swap seats with ‘entitled’ pregnant woman trying to ‘guilt’ him」』『LADbible 2021年4月22日付「Man Defends Decision Not To Give Up Seat On Bus For Pregnant Woman」』『秀才说事 2023年6月23日付bilibili「大妈在飞机上要别人给她让座遭拒后情绪激动,为啥飞机上要换座位」』『JK 2023年2月18日付TikTok「AM I IN THE WRONG?!」』『Aeroporto da Depressão 2023年2月2日付X「PORRADA CANTANDO IRMÃO」』『JOE.co.uk 2022年10月24日付「Train passenger praised for 'refusing to give up' first-class seat to elderly lady」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)