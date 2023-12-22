üâ¶¶³¤¿Í¡õÍÂ¼²Í½ã¡¡¡ÈÆ÷¤ï¤»¥Ê¥·¡É¸òºÝ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×
Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¡ÈÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¡ÉÃÂÀ¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£12·î17Æü¤Ë¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡Ê30¡Ë¤ÈKing¡õPrince¡¦郄¶¶³¤¿Í¡Ê24¡Ë¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤Ï¡Ç20Ç¯½©¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£22Ç¯Åß¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¼¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌÉô²°¤Ë郄¶¶¤¬°ú±Û¤·¡¢ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¸òºÝ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¤Ï²á·ã¤ÊÈãÈ½¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬¤â¤È¤â¤È½÷À¤«¤é¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Å°Äì¤·¤Æ¸òºÝ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥°õ¾Ý¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
ÊóÆ»¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍÂ¼¤È郄¶¶¡£Âç¡¹Åª¤ÊÆ÷¤ï¤»¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¡È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢2¿Í¤¬¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Mr.Children¡£
¥ß¥¹¥Á¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤²¤ó¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯Æ²¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÆâ¤Ç¤â¡ÖÀÎ¤«¤éMr.Children¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼¡£
°ìÊý¡¢郄¶¶¤â¡Ç21Ç¯6·î¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê24¡Ë¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥Á¥ë¤ò²Î¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥ÖMC¤Ê¤É¤Ç¤âÅÙ¡¹Mr.Children¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢郄¶¶¤Î¡È¥ß¥¹¥Á¥ë¹¥¤¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢22Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç郄¶¶¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¡Öº£¡¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¥¹¥´¤¤¶ì¼ê¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡ÊÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤è¤ê¡Ë¡È¥ß¥¹¥Á¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥ß¥¹¥Á¥ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©¤Î¹¥¤ß¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÍÂ¼¤¬¡Ç22Ç¯7·î¤Ë¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥¬¥ê¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¼÷»Ê¹¥¤¤¬¶½¤¸¤Æ¥¬¥ê¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¡¢¤ªÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
郄¶¶¤â¡¢º£Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¡ØKing ¡õ Prince¤ë¡£¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ö¥¬¥ê¤òËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥¬¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÉ÷Ï¤Á°¤Ë¤ª¹á¤òÊ²¤¯¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¤ª¹á¤òÊ²¤¯¿Í¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸òºÝ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ç20Ç¯°Ê¹ß¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë