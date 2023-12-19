有村架純と高橋海人の熱愛報道
『有村架純と高橋海人の熱愛報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月12日
2024年1月8日
2024年1月6日
2023年12月28日
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有村架純との熱愛が報じられた高橋海人に「異変」SNS上では心配する声
報道後、一度も有料会員制ブログやSNSを更新していないとスポーツ紙記者
女性自身
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熱愛が報じられた有村架純と高橋海人 年の瀬の「ゴールイン」秒読みか
有村は私生活に動きがあるため「レコ大」の司会を回避したのではとの見方が
FRIDAYデジタル
2023年12月26日
2023年12月22日
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高橋海人＆有村架純の熱愛に「匂わせ」なし？噂される3つの共通点
「匂わせ」は見つかっていないが、いずれも「ミスチル好き」だと話題に
女性自身
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高橋海人と熱愛報道の有村架純 外でのデートを禁じてストイックに交際か
知人によると、過去の熱愛報道後に「鉄壁のガード」を見せていたそう
NEWSポストセブン
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有村架純と熱愛報道 キンプリ高橋海人のインスタに批判止まず
デビュー直後の熱愛報道で批判された過去がある、と女性誌ライター
日刊ゲンダイDIGITAL
2023年12月21日
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高橋海人が有村架純と熱愛報道「キンプリvsなにわ男子」でファン場外乱闘か
「大女優つかまえてさすが 見習え！なにわ男子」との声もあるとライター
日刊ゲンダイDIGITAL
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キンプリ高橋海人に熱愛報道で批判コメント殺到「全部裏切りましたよね」
「全部裏切りましたよね」「ちゃんと隠して」といった批判的な声も
J-CASTニュース