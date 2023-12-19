FAÁèÃ¥Àï¤Ç2Ï¢ÇÔÃæ¤Îµð¿Í¤¬¡Ö´Ý²Â¹À¤Î¸å³ø¸õÊä¡×ÁÀ¤¤¡ÄDeNAº´Ìî·ÃÂÀ¤ËÁá¤¯¤âÇ®»ëÀþ
¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬18Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1500Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯5500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
»³ËÜÍ³¿¡ÖÁí³Û500²¯±ßµÞÆ¡×¤Î´ñ¡¹²ø¡¹¡Ä3¤Ä¤ÎÍ×°ø¡¢¤½¤·¤Æ°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éMVPµé¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.264¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3³ä¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï±¦Íîì¹ü¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â·ç¾ì¤·¤¿¡£¡Öº£µ¨¤Ï²¿°ì¤ÄÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¿ô»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¥À¥¦¥óÄó¼¨¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¼ç¾¤ÎºÂ¤ò¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÒ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ê¤éÍèµ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£µåÃÄ¤«¤éÊ£¿ôÇ¯Äó¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¨¤ÆÃ±Ç¯·ÀÌó¤òÁªÂò¡£¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡Ø·è°Õ¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¡Ù¤È¤¤¤¦¤¬¡¢FAÁ°¤Ë½êÂ°Àè¤ÎÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó¼¨¤òÃÇ¤ë»þ¤Ï¡¢¹Ô»È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£º´Ìî¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍèÇ¯¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2020Ç¯º¢¡¢µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¿ûÌî¤¬8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤È¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÂÐº¸Åê¼ê¤ÎÂÇÎ¨¤¬.333¤È¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Å¨¾¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¨¡¼¥¹µé¤äº¸ÂÐº¸¤Ë¶¯¤¤¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¤Èº´Ìî¤ÎÂÇ·âµ»½Ñ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤¬¼¤á¤Æ¤âµð¿Í¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤â¤Á¤í¤óÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï³°Ìî¤ÎÍ×¤À¤Ã¤¿´Ý²Â¹À¡Ê34¡Ë¤¬ÂÇÎ¨.244¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¤È²áÅÏ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢°¤Éô¿·´ÆÆÄ¤ËÍèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡×¤Ï´Ý¤Î¸å³ø¸õÊä¤È¤·¤Æ¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ïµð¿Í¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿FAÀïÀþ¤â¡¢ºòÇ¯¤Ï¿¹¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢º£Ç¯¤Ï»³粼Ê¡¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Íè¥ª¥Õ¡¢¤³¤Î¸µ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤³¤½Æ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£