『日本レコード大賞』出演アーティスト&歌唱曲発表 YOASOBIは「アイドル」、NewJeansは「Ditto」など3曲
TBS系で30日に4時間半にわたって放送される『第65回 輝く！日本レコード大賞』（後5：30〜10：00、東京・新国立劇場）で「特別賞」「特別国際音楽賞」を受賞したアーティストの出演と歌唱曲が19日、発表された。
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大賞候補となる「優秀作品賞」および「特別賞」をＷ受賞した韓国の5人組グループ・NewJeansは、ちょうど1年前に配信リリースされたヒット曲で優秀作品賞にノミネートされた「Ditto」と、「ETA」「New Jeans」の計３曲を披露する。
「特別賞」を受賞したTVアニメ『呪術廻戦』からは、キタニタツヤが『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」を、崎山蒼志がエンディングテーマの「燈」を歌う。
同じく「特別賞」受賞のanoは、テレビアニメ『チェンソーマン』第７話エンディングテーマで話題となり、TikTokで“ゲロチューダンス”がトレンド入りした「ちゅ、多様性。」を歌唱する。
「特別国際音楽賞」を受賞したYOASOBIは、「作曲賞」も受賞したAyase作曲の「アイドル」を、賞の名にふさわしく、海外からの映像で届ける。「アイドル」はテレビアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌で、オリコン史上最速で５億回再生突破。年間タイトルでも52冠を獲得するなど世界的な大ヒットとなった。
「特別国際音楽賞」のもう1組は、９月にK-POPボーイグループ史上最速となるデビューから2年10ヶ月で初の東京ドーム公演を成功させたK-POP7人組ボーイグループ・ENHYPEN。日本3rdシングル「結 -YOU-」のタイトル曲「Bite Me［Japanese Ver.］」を披露することが決まった。
総合司会は安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優・川口春奈が務める。
■『第65回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者／作品
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
「オトナブルー」新しい学校のリーダーズ
「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE
「サマータイムシンデレラ」緑黄色社会
「唱」Ado
「だってめぐり逢えたんだ」純烈
「Ditto」NewJeans
「Trigger」JO1
「NIGHT DANCER」imase
「花わずらい」市川由紀乃
「Mainstream」BE:FIRST
【最優秀歌唱賞】
JUJU
【特別賞】（※50音順）
ano
TVアニメ『呪術廻戦』
NewJeans
【特別国際音楽賞】
ENHYPEN
YOASOBI
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 作曲者：Ayase 「アイドル」YOASOBI
作詩賞 作詩者：Hiro 「I’m a mess」MY FIRST STORY
編曲賞 編曲者：本間昭光 「星見酒（ほしみざけ）」天童よしみ
【新人賞】（※50音順）
木村徹二
FRUITS ZIPPER
僕が見たかった青空
LIL LEAGUE
【企画賞】（※50音順）
作品：「決定版 三波春夫映像集」 アーティスト：三波春夫
作品：「前略、道の上より」 アーティスト：EBiDAN（恵比寿学園男子部）
作品：「HIROBA」 アーティスト：HIROBA
作品：ヨーロッパ三部作
「プラハの橋」「一枚の切符」「サンタマリアの鐘」 アーティスト：竹島 宏
【日本作曲家協会選奨】
辰巳ゆうと
伊集院静（伊達歩）
犬塚弘
大橋純子
KAN
小西良太郎
坂本龍一
櫻井敦司
高橋幸宏
竹村次郎
谷村新司
遠山一
三浦徳子
もんたよしのり