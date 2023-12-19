TBS系で30日に4時間半にわたって放送される『第65回 輝く！日本レコード大賞』（後5：30〜10：00、東京・新国立劇場）で「特別賞」「特別国際音楽賞」を受賞したアーティストの出演と歌唱曲が19日、発表された。

【写真】昨年の大賞は…セカオワがクセ強ダンスの「Habit」で初受賞

大賞候補となる「優秀作品賞」および「特別賞」をＷ受賞した韓国の5人組グループ・NewJeansは、ちょうど1年前に配信リリースされたヒット曲で優秀作品賞にノミネートされた「Ditto」と、「ETA」「New Jeans」の計３曲を披露する。

「特別賞」を受賞したTVアニメ『呪術廻戦』からは、キタニタツヤが『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」を、崎山蒼志がエンディングテーマの「燈」を歌う。

同じく「特別賞」受賞のanoは、テレビアニメ『チェンソーマン』第７話エンディングテーマで話題となり、TikTokで“ゲロチューダンス”がトレンド入りした「ちゅ、多様性。」を歌唱する。

「特別国際音楽賞」を受賞したYOASOBIは、「作曲賞」も受賞したAyase作曲の「アイドル」を、賞の名にふさわしく、海外からの映像で届ける。「アイドル」はテレビアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌で、オリコン史上最速で５億回再生突破。年間タイトルでも52冠を獲得するなど世界的な大ヒットとなった。

「特別国際音楽賞」のもう1組は、９月にK-POPボーイグループ史上最速となるデビューから2年10ヶ月で初の東京ドーム公演を成功させたK-POP7人組ボーイグループ・ENHYPEN。日本3rdシングル「結 -YOU-」のタイトル曲「Bite Me［Japanese Ver.］」を披露することが決まった。

総合司会は安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優・川口春奈が務める。

■『第65回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者／作品

【優秀作品賞】（※曲名50音順）

「オトナブルー」新しい学校のリーダーズ

「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE

「サマータイムシンデレラ」緑黄色社会

「唱」Ado

「だってめぐり逢えたんだ」純烈

「Ditto」NewJeans

「Trigger」JO1

「NIGHT DANCER」imase

「花わずらい」市川由紀乃

「Mainstream」BE:FIRST

【最優秀歌唱賞】

JUJU

【特別賞】（※50音順）

ano

TVアニメ『呪術廻戦』

NewJeans

【特別国際音楽賞】

ENHYPEN

YOASOBI

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】

作曲賞 作曲者：Ayase 「アイドル」YOASOBI

作詩賞 作詩者：Hiro 「I’m a mess」MY FIRST STORY

編曲賞 編曲者：本間昭光 「星見酒（ほしみざけ）」天童よしみ

【新人賞】（※50音順）

木村徹二

FRUITS ZIPPER

僕が見たかった青空

LIL LEAGUE

【企画賞】（※50音順）

作品：「決定版 三波春夫映像集」 アーティスト：三波春夫

作品：「前略、道の上より」 アーティスト：EBiDAN（恵比寿学園男子部）

作品：「HIROBA」 アーティスト：HIROBA

作品：ヨーロッパ三部作

「プラハの橋」「一枚の切符」「サンタマリアの鐘」 アーティスト：竹島 宏

【日本作曲家協会選奨】

辰巳ゆうと

【特別功労賞】（※50音順）伊集院静（伊達歩）犬塚弘大橋純子KAN小西良太郎坂本龍一櫻井敦司高橋幸宏竹村次郎谷村新司遠山一三浦徳子もんたよしのり