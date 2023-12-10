ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë£¶Ç¯´Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¸ÉÆÈ¤Î°ìÉô¤òÊü´þ¤¹¤ë¡×
¡¡´õÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤Î£Ã£Á£Á¤Ë¤è¤ì¤Ð·ÀÌó¤Ï£±£°Ç¯¤ÇÁí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¤Î·ÀÌó¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾ÜÊó¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Æ±Æü¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿¶½Ì£¿¼¤¤µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·ÇºÜµ»ö¤Ç¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥£¡¼¥·¥ã¡¦¥½¥¶¡¼µ¼Ô¤¬¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¤Ï¤¸¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«´·¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ó¡¼¥Á¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡Ê¼ÂºÝ¡¢³¤´ß±è¤¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤â¾¯¤·°ã¤¦¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤Î½»¤Þ¤¤¤«¤éËÌ¤Ë£µ£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£¸£°¥¥í¡Ë¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Á¥ã¥Ù¥¹¡¦¥é¥Ó¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤·¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¤È¤¤¤¦µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Èò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤ÇÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆ±¤¸¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ò¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ¤âàÄÌ¶Ð·÷Æâá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤àÌ¤ÂÎ¸³¥¾¡¼¥óá¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡¡
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î´ü´ÖÃæ¤â¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢µå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÉÆÈ¤Î°ìÉô¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁÈ¿¥¤Ë£¶Ç¯´Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¡¢¥±¥¬¤Î¤³¤È¡¢ÂÇËÐ¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈëÌ©¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤ÇÌµÀ©¸Â¤Î¸¢ÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ò½ä¤ë´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¤È¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥½¥¶¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Á¡¼¥àÁª¤Ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤Î´êË¾¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÉ¬Í×À¤è¤ê¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Èà¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤¬Íê¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎÊ¿²º¤ÈÀÅ¼ä¤Ï¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î²È¤ÎÃæ¤À¤±¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢Âçº®Íð¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ß¡¢µá¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÌ¾À¼¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢Èà¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð½Ð¤¹¤Û¤É¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤à²á¾ê¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥Èá¤È¤ÎÀï¤¤¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡