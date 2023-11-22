ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¡¡½÷ÀÇÐÍ¥µÞ»à¤ÇÀ¾µÜÏ«´ð½ð
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¤ÎÇÐÍ¥¤Î½÷À¡Ê25¡Ë¤¬9·î¤ËµÞ»à¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢À¾µÜÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤¬22Æü¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢²Î·àÃÄ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤Î°äÂ²Â¦¤¬¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£²Î·àÃÄÂ¦¤â°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«´ð½ð¤Ï¾Ü¤·¤¤¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È22Æü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ï«´ð½ð¿¦°÷¤é¤¬²Î·àÃÄÂ¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é·ÀÌó´ØÏ¢¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£¸å¡¢·àÃÄ°÷¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤òËÜ³ÊÅª¤ËÄ´¤Ù¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£