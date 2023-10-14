¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥¤¥ìÀ¶ÁÝ°÷¡¢É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡×!? ¤â¤Ï¤ä¡ÖÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤Æ¡×¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ëÂç¿Ê²½
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¶Ã¤¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ÎÈþ²½¤äËþ¶õ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëº®»¨ÂÐºö¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÁÝ½ü¤â¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¡Á¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥í¥Ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥È¥¤¥ì
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤¬¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸úÎ¨²½¤ÎÇÈ¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥¤¥ìÀ¶ÁÝ¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2023Ç¯10·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öi-MOVEMENT¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¸«³Ø²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅìÌ¾¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÎã¡Ê²èÁü¡§NEXCOÃæÆüËÜ¡Ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©SA¡¦PA¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÆ»Ï©¸øÃÄ¤¬Ì±±Ä²½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆÃ¤ËNEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤ÎÃæ¿´¤Ë¥È¥¤¥ì¤ÎÀ°È÷¤ò¿ø¤¨¡¢»ÜÀß¤ÎÈþ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éº®»¨ÂÐºö¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀßÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¥¨¥ê¥¢¥¥ã¥¹¥È¡Ê½¾¶È°÷¡Ë¤ÎÀ¶ÁÝ¤Î¥¹¥¥ë¤ä¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Ï°ÊÁ°ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈSA¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½¼¤¹¤Ù¤¾ÃÌ×ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Ç»ÄÎÌ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥´¥ßÈ¢¤Î¥´¥ßÎÌ¡¢ÀöÌÌÂæ¤Î¿åÀÐ¸´¡¢³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î»ÄÎÌ¤ò¿Í¤¬Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë²ó¼ý¡¦Êä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾²ÌÌ¤Ï¡Ö¾²À¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ç¼«Æ°À¶ÁÝ¤·¡¢¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¤³¤ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃËÀ¥È¥¤¥ì¤Î¾®ÊØ´ï¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡Ö¶¹¾®ÉôÀ¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤òÅêÆþ¡£¤³¤ì¤Ï¥í¥ÜËÜÂÎ¤ÎÂ¦Éô¤«¤é¥â¥Ã¥×¤È¥Ö¥é¥·¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¿¤Ó¡¢¾®ÊØ´ï¤ÎÁ°¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÊØ´ï¤Î²¼Éô¤òÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¶ÁÝ°÷¤¬¤·¤ã¤¬¤à»ÑÀª¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¾®ÊØ´ï²¼Éô¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò°ìµ¤¤Ëµ¡³£²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¿·ÅìÌ¾¤Î½Ù²ÏÏÑ¾ÂÄÅSA¡¢ÉÍ¾¾SA¡¢À¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÀ¾¾ÅPA¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾²À¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¤è¤ê¤â¿åµ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Îi-MOVEMENT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤êÂ¾¶È¼ï¤È¿Íºà¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ä³ä¤ê¤òÂÇÇË¤·¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÃÎ¸«¤òÁ´¼Ò¤ÇÉ¸½à²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡Ö´é¡×¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤â¤Þ¤¿Á³¤ê¤Ç¤¹¡£