¡Ú2Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤ÇAppleÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç27¡ó¥ª¥Õ¤Ë

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iPad
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2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) - ¥Ö¥ë¡¼ (Âè5À¤Âå)
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2022 Apple iPad Air Âè5À¤Âå Wi-Fi¥â¥Ç¥ë¡Ê64GB¡Ë
2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - ¥Ö¥ë¡¼ (Âè5À¤Âå)
92,800±ß ¢ª 82,800±ß¡Ê11%¥ª¥Õ¡Ë
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2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
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2021 Apple iPad mini Wi-Fi¥â¥Ç¥ë¡Ê64GB¡Ë
2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
78,800±ß ¢ª 68,800±ß¡Ê13%¥ª¥Õ¡Ë
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Apple Watch
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Apple Watch Ultra GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë¡¢49mm¥±¡¼¥¹ ¶þ¶¯¤Ê¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥¤¥¨¥í¡¼/¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¥ì¥¤¥ë¥ë¡¼¥× M/L¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¹âÀºÅÙGPS¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¤Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
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Apple 2021 MacBook Pro (14¥¤¥ó¥Á, 10¥³¥¢CPU¤È16¥³¥¢GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿Apple M1 Pro¥Á¥Ã¥×, 16GB RAM, 1TB SSD) - ¥·¥ë¥Ð¡¼
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