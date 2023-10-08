¿¼¹ï¤Ê²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼ÉÔÂ¡¡Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤Ï¸Â³¦¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊø²õ¤Î´íµ¡
¡¡»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»ö¶È¤¬¤¿¤Á¤æ¤«¤Ê¤¤¶È³¦¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯1¡Á8·î¤ËË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î44·ï¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡¢µÞÁý¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿2000Ç¯°Ê¹ß¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö¤Ç58·ï¡Ê2019Ç¯¡Ë¤¬²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤À¡£¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¸½¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤¹¤ëºî²È¤ÎÆüÌîÉ´Áð»á¤¬¡¢²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Áý¤¨¡¢²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¤Ê¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¿¦¤¹¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡ÖË¬ÌäÀè¤Î»þ´ÖÊ¬¤·¤«»þµë¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¸òÄÌÈñ¤â½Ð¤Ê¤¤¡£»þµë1050±ß¤Ç1Æü4·ï¤Þ¤ï¤Ã¤Æ4»þ´ÖÊ¬¤ÎÄÂ¶â¡¢¤³¤ì¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÔÆâ¤Î¸µË¬Ìä²ð¸î°÷¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡Ë¤Î50Âå½÷À¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡Àè¤ËÂç»ö¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÎË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤Ï¡ÖÊø²õ¤Î´íµ¡¡×¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸½ºß¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç¤â¡Ö¿Æ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê¿Æ¤ÎË¬Ìä²ð¸î¤Ç¡Ë¤â¤¦ÇÉ¸¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ËÃ¯¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµá¿Í¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤âÍè¤Ê¤¤¡×¤¬¾ïÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¡¢¼çÂê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ð¸î½¾»ö¼Ô¡¢¤È¤¯¤Ë¾ï¶Ð¡¢Èó¾ï¶ÐÌä¤ï¤º¤Î¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÏ«Æ¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò¶¨¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡Ë¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤ä¸ÄÊÌ»ö¾ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤ÉÊ¡»ã»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤âÅ¬µ¹¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¯Â¦¤Î¿Í¸¢¤¬ÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤â¤Ê¤¤
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÏ«Æ¯¾ò·ï¤¬°¤¯¡¢ÄÂ¶â¤â°Â¤¤¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡»þ´Ö¤·¤«ÄÂ¶â¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤¤Êª¤È¤«¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¤Ê¤ÉÀ¸³è²ð½õ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÃ±²Á¤Ï°Â¤¤¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑËÜ¿Í¤â¡¢¤½¤Î¿ÈÆâ¤ÎÊý¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤â¤½¤ó¤ÊÂÔ¶ø¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÀäË¾Åª¤Ê¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¡»ã¤Î¸½¾ì¡¢¤È¤¯¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ëË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡×»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ëµç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ð¸î»ö¶È½ê¤Ï¼¡¡¹¤ÈÅÝ»º¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢²ð¸îÏ«Æ¯°ÂÄê¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï83.5¡ó¤ËµÚ¤Ö¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎË¬Ìä²ð¸î¤òÃ´¤¦¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤âË¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê¤ÎÊÄº¿¤äÇÑ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¡Ê2023Ç¯9·î¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¤½¤Î¿ô¡¢²áµî5Ç¯¤Ç218²Õ½ê¤ËµÚ¤Ö¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ë²ð½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¿Æ¤¬Ï·¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ï·¤¤¤Æ¤â¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¼ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»ä¤â¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤âµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡£Âå¤ï¤ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤â±þÊç¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤Ë¹´Â«»þ´Ö¤¸¤ãÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¡¢¤¸¤ã¤¢¼¤á¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¹´Â«»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï·¼È¯¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ØË¬Ìä²ð¸îÏ«Æ¯¼Ô¤ÎË¡ÄêÏ«Æ¯¾ò·ï¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡ÒÂÔµ¡»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬µÞ¤Ê¼ûÍ×Åù¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á»ö¶È¾ìÅù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÔµ¡¤òÌÀ¼¨¡¢Åö³º»þ´Ö¤Î¼«Í³ÍøÍÑ¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤ËÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¾Ê¤Ï¡ØË¬Ìä²ð¸îÏ«Æ¯¼Ô¤Î°ÜÆ°»þ´ÖÅù¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¼þÃÎÅ°Äì¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ò¤¤¤Þ¤À¤ËË¬Ìä²ð¸îÏ«Æ¯¼Ô¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤äÂÔµ¡»þ´Ö¤ò°ìÎ§¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¸ºß¡Ó¤òÇ§¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ä´Ø·¸½ôÃÄÂÎ¤ËÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¼¤á¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤ÏÃ¯¤âÍè¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤·¤ï´ó¤»¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¯¤ë¡£
¡Ö¼¤á¤é¤ì¤ë¤È»ö¶È¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Í¡£»ä¤â¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ÈÀ¸³è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤È¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡Àè¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë²ÈÄíÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÏ·¡¹²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Èà¤é¤â°úÂà¤ä¼÷Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤«¤éµî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÀéÍÕ¸©¤Î¸µ¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î40Âå½÷À¤â¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¼¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡Êµì¥Ø¥ë¥Ñ¡¼2µé¡Ë¤ò½¤Î»¤·¤Æ¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤ÎÆ±´ü¤âÁ´°÷¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÂ¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¶â¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Æ±Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¡Ø»Å»ö¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï´«¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡Èà½÷¤ÏË¬Ìä²ð¸î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÂ¿¿ô·Ð¸³¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤·¤é¤¤¤ÏÊ¿µ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤Î¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¤À¤¬¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÍøÍÑ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤â¤Þ¤¿Î¥¿¦¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË½¸À¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¤»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ë¬ÌäÀè¤Ç¤¤¤ä¤é¤·¤¤¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤ï¤¶¤È¸«¤Æ¤¤¤¿ÃËÀÍøÍÑ¼Ô¤Î¤È¤¤Ï»ä¤â¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤¤¤Ê¤·¤Æ»Å»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾å¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤â¡Ø¤´¹âÎð¤ÎÊý¤À¤«¤é¡Ù¡Ø¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤Ç²æËý¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤«Ê©ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë°·¤¦¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ð¤«¤ê²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¯Â¦¤Î¿Í¸¢¤¬ÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¤âÇÞÂÎ¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤òÍÞ¤¨¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï·ÚÎ¨¤Ç¡¢¹âÎðÃËÀ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼·Ð¸³¼Ô¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤À¤È¤«¡¢¼ä¤·¤¤¤«¤é¤È¤«¡¢¸Å¤¤À¤Âå¤ÎÃËÀ¤À¤«¤é¤È¤«¡¢ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¾å¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¸½¾ì¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¹âÎð½÷À¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥â¥é¥Ï¥é¤â¤¢¤ë¡£»Å»ö¤À¤«¤é²æËý¤·¤í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¹ç¤Ã¤¿ÄÂ¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÏÃ¡¢¤À¤«¤é¼¤á¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤âµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¼ã¤¤¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤ËÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â40Âå¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ø²¶¤ÎÉô²°¤âÁÝ½ü¤·¤í¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¤â¡ØÂ©»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤È¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈà½÷¤Ï¤¹¤°¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ô¤Î¿¦°÷¤â¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â»ö¤Ê¤«¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ë¤âÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆÃ¼ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸¶È¤Î±ç½õÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ä¡¢ÍøÍÑ¼ÔËÜ¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î±ç½õ¤ËÂ°¤·¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ï±ç½õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤Ç½»¤àÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤ÏÍøÍÑ¼ÔËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹³°¡×¤Î¶¯Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎã³°Åª¤Ê»ö¾ð¤ä¥±¥¢¥×¥é¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ë¡¢¤Þ¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤ÎµïÂð¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃ±¿È¼Ô¤Î¾ì¹ç¤â°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¡¢¹ó¤¤¤È¡Ö¼ò¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤í¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¼à¤ò¤·¤í¡×¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î»þ´Ö¤Ï²¶¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤»þ´Ö¤À¤«¤é¡¢²¿¤Ç¤âÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤¨¡×¡¢¡Ö¤³¤Î²È¤ËÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¿®¿´¤·¤í¡¢¤Þ¤ºÊ©ÃÅ¤òÁÝ½ü¤·¤ÆÇÒ¤á¡×¡Ê¤½¤â¤½¤â±ç½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê¤Î½¡¶µ¹Ô°Ù¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¡¢Ê©ÃÅ¤ä¿ÀÃª¤ÎÁÝ½ü¤âÆ±ÍÍ¡Ë¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÅö¤Ï¤ª¶â¤À¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯ÀéÍÕ¸©¡¢ÊÌ¤Î50Âå¤Î¸µ¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡ËÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤¦¤·¤¿¾Ú¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î¤Ê¤¤²È¤ÇÃó¶Ø¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¡£µö²Ä¾Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤é¤ì¤¿¡£µö²Ä¾Ú¤ÈÃó¶Ø¤ÏÊÌÌäÂê¤À¤È¤µ¤ì¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¢¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬´ðËÜ¡¢µö²Ä¾Ú¡Ê½ü³°É¸¾Ï¡Ë¤ò·Ç½Ð¤·¤Æ¤âË¡Äê¤ÎÃó¼Ö¶Ø»ß¾ì½ê¤äÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¾ì½ê¤Ï½ü³°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£·Ù»¡¡¢¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨°Â¤¤ÄÂ¶â¤«¤é¼«Ê¢¤Ç¤Ï´®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌ´ØÅì¤Î60Âå¤Î¸µ¥Ù¥Æ¥é¥ó²ð¸î»Î¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄÂ¶â¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë¤ª¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢ÂÔµ¡»þ´Ö¤â¤ª¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¿ÈÂÎ²ð¸î¤Ç1500±ß¤È¤«¡¢1600±ß¤Ç¤â°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬¤¢¤ì¤Ð¿ô¤Ï¤³¤Ê¤»¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½Ï¢Â³¤Ç¶á¾ì¤ËË¬ÌäÀè¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë»Å»ö¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¼«ÂÎ¤ÏÀìÌçÅª¤Êµ»Ç½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤³Û¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤â¤Þ¤¿¡¢ÀìÌçÀ¤Îµá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡£
¡ÖÆþÍá²ð½õ¤Ç¤âÇÓÝõ²ð½õ¤Ç¤â»ÜÀß¤Ê¤é´ðËÜ¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¡¢Æ±¤¸ÀßÈ÷¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´²ÈÄí¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë²þÁõ¤·¤ÆÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µâ¼è¼°¤ÎÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¿¼¤¯¤Æ¶¹¤¤ÍáÁå¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¸³è²ð¸î¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤âÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤È°Â¤¤¤Ï¤º¤À¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È°Â¤¤¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤«¡¢»ØÄêÌÃÊÁ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£µÞ¤ËË½¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò´ðËÜ°ì¿Í¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î²È¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¼¤á¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÄÂ¶âÂÎ·Ï¤Ç²æËý¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤É¤³¤í¤«¡ÖÆ¯¤³¤¦¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¡×»Å»ö¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»Ã¯¤«¤¬¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹ñ¤¬¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤Î¹ñ¤ÎµÞ·ã¤Ê¾¯»Ò²½¤äÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤³¤ì¤«¤é¸º¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¼«Á³¸º¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÊÊ¤Ï¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬¶ì¤·¤à·Á¤Ç¼¡¡¹¤ÈÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£µìÃÎ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¼óÅÔ·÷¤Ê¤ó¤«¤Þ¤À¥Þ¥·¡¢ÃÏÊý¤Î¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼»ö¾ð¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£³ÆË¬ÌäÀè¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÅÔ»ÔÉô¤ËÈæ¤Ù¤¿ÄÂ¶â¤Î°Â¤µ¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤«¤éÃÏÊý¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íè¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¸½¤ì¡¢¡ÖºßÂð²ð¸îÆñÌ±¡×¤ÎÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¶È±¿±ÄÂ¦¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤Î60ÂåÃËÀ¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Îµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤á¤Ã¤¿¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¡£Íè¤Æ¤â¤¹¤°¼¤á¤ë¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¹¤ë¤Ê¤éÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡·ãÌ³¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¡¢²Ô¤²¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÊ¡»ã¿¦¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê»Å»ö¡×¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤»¤ë»Å»ö¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ò¹â¤ÊÍýÇ°¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤»È¤ï¤ìÊý¡¢¤¢¤¨¤Æ¶¯¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö°ÍÑ¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡Ö»ä¤âÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤²ð¸î¿¦¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤ó¤À¤ÈÂ¾¿Í¤Ë¶¯¤¤¤ëÊÊ¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ø¤½¤¦¤·¤í¡Ù¡¢¤È¡£¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤È¤«¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤ª¶â¤À¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏË¬Ìä²ð¸î¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ê¤¯²ð¸î¿¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤âÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¡»ãÀ¯ºö¤ÇÊø²õÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñ¤Ï»ÜÀß²ð¸î¤Ç¤Ê¤¯ºßÂð²ð¸î¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï2012Ç¯¤Î¡ØºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ò¹ñÌ±¤Î60¡ó°Ê¾å¤¬¼«Âð¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ó¡ÒÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤ä»Ò¶¡¡¦¿ÆÂ²¤Î²È¤Ç¤Î²ð¸î¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬4³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ó¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Ç¯Á°¤Î¸Å¤¤»ñÎÁ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤¦¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¼«ÂðÅù½»¤ß´·¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀßÅù¤Î¼õÆþ¤ì¤Ë¤â¸Â³¦¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÅÍÜ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËýÀ´ü¡¦²óÉü´ü¤Î´µ¼Ô¤äÍ×²ð¸î¹âÎð¼Ô¤ÎÎÅÍÜ¤Î¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÍó¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ÎÀßÃÖ¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¡¢¤È¤¤¤¦¤«2012Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤«¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ÍøÍÑ¼Ô¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤«¤é»×¤¨¤Ð¡¢Á´Éô²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÍýÁÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤Ï¸Â³¦¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊø²õ¤ÎÅÓ¤Ë¤¢¤ë¡£Ï·¸å¤ÏÂ¿³Û¤Î»ñ»º¤«¥³¥Í¡¢¤½¤·¤Æ±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÜÀß¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Âð¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤âÍè¤Ê¤¤Ï·¸å¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤¬Íê¤ß¤È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤âÉÔÂ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹ñ¤Î¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤¦¤»Ã¯¤«¤¬¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÊÊ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤¬Êø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤â¤Þ¤¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤âË¬Ìä²ð¸î¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÆüÌîÉ´Áð¡Ê¤Ò¤Î¡¦¤Ò¤ã¤¯¤½¤¦¡ËÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ä¼Ò²ñÎÑÍý¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£