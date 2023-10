米ミシガン州ウォーレンで昨年8月20日、前夜の嵐で切れ、垂れ下がった電線を手に取った8歳男児が重傷を負った。男児を命懸けで救ったのは、たまたま現場近くにいた地元の警察官2人で、先月27日に勇気あるヒーローに贈られる「ヴァラ賞(Valor Award)」を受賞した。最近公開された当時の緊迫した映像とともに、米ニュースメディア『FOX 2 Detroit』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

ミシガン州ウォーレン警察署は昨年8月20日午前9時14分過ぎ、「マッキンレー小学校近くで、子供2人が電流が通じている電線に触れてショック状態に陥っている」という通報を受けた。

現場に急行したのは、当時巡査だったダニエル・ローズさん(Daniel Rose)とデイヴィッド・チャップマンさん(David Chapman)で、別件ですぐ近くにいたという。

現在、巡査部長であるダニエルさんは「優先度が高いと聞いて現場に行くと、男児(8)が倒れているのが見えてね…。とにかく何かをしなくてはと思った」と当時のことを明かしており、まずは男児のそばで大声で泣き叫ぶ兄(10)を近くに呼び寄せた。

そして背後で「その子に触るなよ」「まだ生きているかもしれないぞ」という声が聞こえる中、ダニエルさんはすぐ近くに垂れ下がる危険な電線の位置を確認し、大きくため息をついた。それでも覚悟を決めたように「よし、彼を助けるぞ。助けなきゃならないんだ」と呟くと、デイヴィッドさんと一緒に男児に近づいていく。

当時の様子はボディカメラが捉えており、四つ這いになったダニエルさんが男児の左足を掴み、デイヴィッドさんが右足を掴むと、そのまま男児を安全な場所まで引っ張った。

こうして男児が救出されると、周りからは「まだ息をしているぞ」という声があがり、救急処置が施された後、ダニエルさんとデイヴィッドさんが病院まで搬送した。

ちなみに兄弟はその日、休校になったのを知らずに祖母の運転で登校していたそうで、目撃者の証言によると、男児は兄の通り道を作るために電線を素手で掴み、両手が一瞬にして燃え上がったようだ。兄に怪我はなかったが、男児は大変危険な状態で、病院のスタッフは後日、「2人の警察官の機転とヒーローのような行動が男児の命を救った」と述べたという。

一方でダニエルさんとデイヴィッドさんは「男児救出の際に、(電流の)ショックを感じた」と語っていたこともあり、念のため病院で検査をうけたものの異常はなかったそうだ。

今回の「ヴァラ賞(Valor Award)」受賞に、デイヴィッドさんは「この仕事は何に直面するか分からない。ただ分かっているのは『何かをしなければいけない』ということ。そうしないと何も解決しないからね!」と笑顔を見せ、ダニエルさんもこのように述べた。

「我々は違反者を取り締まり、犯罪現場に行くだけはない。人々が安全に過ごせるよう、公共に奉仕しているんだ。あの子の命を救うことができて本当に良かったよ。」

なお日本時間28日に『FOX 2 Detroit』で公開された約10分の動画は、再生回数が670万回を超えており、「まるで我が子に接するように対応している警察官を心からリスペクトする」「男児が息をした時には、涙が出たわ」「彼らはただの警察官ではなく、真のヒーロー」「なんて勇敢で温かいのだろう」「この子が精神的にも身体的にも回復していることを祈る」といったコメントが寄せられている。そしてテックインサイト編集部からも、2人の警察官の勇気を称え、素晴らしい仕事ぶりに感謝するメッセージを送っている。

