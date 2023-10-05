気象庁が津波注意報 津波到達予想時刻と満潮時刻
気象庁は５日午前１１時０分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。
伊豆諸島（津波注意報）
伊豆諸島各地
八丈島・八重根（到達予想時刻：５日午前１１時５０分、満潮時刻：５日午前９時５０分）
八丈島神湊（到達予想時刻：５日午前１１時５０分、満潮時刻：５日午前９時３６分）
伊豆大島岡田（到達予想時刻：５日午後０時０分、満潮時刻：５日午前９時７分）
三宅島坪田（到達予想時刻：５日午後０時０分、満潮時刻：５日午前９時２０分）
神津島港（到達予想時刻：５日午後０時０分、満潮時刻：５日午前９時４０分）
三宅島阿古（到達予想時刻：５日午後０時０分、満潮時刻：５日午前９時２８分）
千葉九十九里・外房（津波予報（若干の海面変動））
千葉内房（津波予報（若干の海面変動））
小笠原諸島（津波予報（若干の海面変動））
静岡県（津波予報（若干の海面変動））
愛知外海（津波予報（若干の海面変動））
三重南部（津波予報（若干の海面変動））
和歌山県（津波予報（若干の海面変動））
高知県（津波予報（若干の海面変動））種子島・屋久島地方（津波予報（若干の海面変動））